Lãnh 18 năm tù vì thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 5 tuổi 29/09/2025 11:24

(PLO)- Theo HĐXX, Hoàng Văn Thành đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với con gái 5 tuổi của ông bà chủ; cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Ngày 29-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành (20 tuổi, ngụ TP.HCM) 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo HĐXX, hành vi của Thành là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của người khác; làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất, tinh thần của trẻ em. Do đó, Thành phải bị xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Bị cáo Hoàng Văn Thành. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Thành làm thuê cho vợ chồng ông VHM và bà ĐTHN. Khi làm việc tại đây, Thành thân thiết với bé VĐLZ (sinh ngày 26-8-2018, thời điểm xảy ra vụ án 5 năm 2 tháng tuổi) là con gái ruột của vợ chồng ông M và bà N.

Từ tháng 6-2024 đến tháng 3-2025, Thành nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với bé LZ. Thành khai nhận, lần gần nhất thực hiện hành vi phạm tội là vào lúc 15 giờ ngày 30-3-2025.

Sau đó, Thành yêu cầu bé LZ không nói chuyện bị xâm hại tình dục cho bất kì người nào biết.

Ngày 2-4-2025, bà N nghe con gái nói đau bộ phận sinh dục và kể cho bà N biết việc bị Thành xâm hại. Sau đó, bà N đến cơ quan công an tố cáo Thành.

Tại CQĐT, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về phần dân sự, phía đại diện bị hại không yêu cầu Thành bồi thường.