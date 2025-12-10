Bị cáo Lê Hồng Sơn được đề nghị án treo 10/12/2025 15:10

(PLO)- Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Sơn - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Chiều 10-12, đại diện VKSND TP.HCM tiến hành luận tội và đề nghị hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty AIC.

Theo đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang trốn truy nã) 8-9 năm tù. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC) 7-8 năm tù.

Bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM bị đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị VKS đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 7 năm tù.

Các bị cáo là tại toà .Ảnh: TRẦN MINH

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người chủ mưu chỉ đạo Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục; Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực, sử dụng các công ty "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Khi TP.HCM đang chuẩn bị triển khai 3 dự án về lĩnh vực giáo dục, bị cáo Nhàn đã chỉ đạo và cùng Hoàng Thị Thuý Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) tiếp cận lãnh đạo Sở GD&ĐT để tạo điều kiện cho AIC tham gia.

Để thực hiện, một bộ phận Công ty AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn dự thầu của các công ty "quân xanh", trong đó có nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu; chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã thực hiện hành vi ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định (ở gói thầu mua sắm thiết bị do Văn phòng Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư)... gây thiệt hại cho nhà nước 763 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2013, bị cáo này ban hành văn bản có tính định hướng, can thiệp trái pháp luật trong hoạt động đấu thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị do Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho nhà nước 4,2 tỉ đồng.

Tổng số gói thầu gây thiệt hại mà bị cáo Sơn phải chịu trách nhiệm là 131 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục với số tiền 142 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) với tư cách là người đại diện chủ đầu tư - Tổ trưởng tổ thẩm tra kết quả đấu thầu đã ký các tờ trình đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu; không tổ chức việc nghiệm thu và thanh toán... tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và gây thiệt hại cho Nhà nước 763 triệu đồng

Bị cáo Lê Hoài Nam, với vị trí là Phó Giám đốc Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường THPT thực hiện mua sắm trực tiếp 89 gói thầu nên phải chịu trách nhiệm với thiệt hại gây từ các gói thầu là 28,71 tỷ đồng.