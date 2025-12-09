Vụ AIC: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn hầu tòa với cáo buộc gây thiệt hại 142 tỉ đồng 09/12/2025 08:10

Hôm nay (9-12), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã), Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC), Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) và 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra đến ngày 12-12, tại trụ sở TAND TP.HCM.

Bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM tại tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa là ông Trần Minh Châu. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên và ông Phạm Văn Hiền.

Tòa án triệu tập gần 20 luật sư bào chữa. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có 5 luật sư bào chữa; cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn có 3 luật sư bào chữa.

Tòa án còn triệu tập 114 bị hại và 66 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2017, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục; Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng các công ty "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Bộ phận Công ty AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh", trong đó có nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu; chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bà Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh" thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Đối với 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, các bị cáo là chủ đầu tư gồm các cựu lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM: Lê Hồng Sơn (Giám đốc), Lê Hoài Nam (Phó giám đốc), Lê Phương Nga (Chánh văn phòng) và cựu lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ), gồm: Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Phó trưởng phòng) và Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 142 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đối với cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn, cáo trạng xác định quá trình thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị do Văn phòng Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, ông Sơn đã ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu không đúng tiêu chuẩn; phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trái quy định; không đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu... gây thiệt hại cho nhà nước 763 triệu đồng.

Năm 2013, ông Sơn ban hành văn bản có tính định hướng, can thiệp trái pháp luật trong hoạt động đấu thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị do Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho nhà nước 4,2 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi sai phạm ở 2 gói thầu trên, ông Sơn tiếp tục có các văn bản tham mưu cho UBND TP giao UBND các quận, huyện (cũ) áp dụng kết quả đấu thầu của Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) để mua sắm trực tiếp. Kết quả, các chủ đầu tư là 23 Phòng GD&ĐT quận huyện và 89 Trường THPT đã thực hiện 129 gói thầu mua sắm trực tiếp theo chỉ đạo trên, thiệt hại là 137 tỉ đồng.

Do đó, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại của 131 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục là 142 tỉ đồng.