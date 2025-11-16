Hoàng Thị Thúy Nga đã giúp Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 'thông thầu' ra sao? 16/11/2025 11:34

(PLO)- Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thúy Nga giúp sức tích cực Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong việc vi phạm đấu thầu trong lĩnh vực giáo dục, gây thiệt hại 142 tỉ đồng.

Như PLO đã đưa tin, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC ra xét xử sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC) cùng 14 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Dàn xếp để trúng thầu

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định có vai trò chủ mưu. Bà Nhàn đã thành lập nhóm công ty "quân xanh" để thông thầu, gian lận trong đấu thầu giúp Công ty AIC trúng thầu 230 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 171 gói thầu đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỉ đồng.



Cáo trạng xác định, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC) là đồng phạm giúp sức tích cực cho bà Nhàn thực hiện hành vi phạm tội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đối với hành vi sai phạm liên quan đến gói thầu do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ), bà Nhàn đã sử dụng nhóm "quân xanh" tham gia dự thầu. Hồ sơ dự thầu đều do Công ty AIC lập với các thông tin, tài liệu không đạt tiêu chí về kinh nghiệm và tài chính... để trúng thầu.

Hoàng Thị Thúy Nga chỉ đạo Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên Ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC) giả danh nhân viên Công ty Phú Bình để soạn thảo các văn bản, hợp đồng và hồ sơ tư vấn. Các báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty Phú Bình cũng do nhân viên AIC đứng tên, ký tên... Kết quả giám định thể hiện, toàn bộ chữ viết trên hồ sơ đều bị làm giả. Đây là hành vi dàn xếp, thông đồng giữa các nhà thầu để một nhà thầu trúng thầu, vi phạm Khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu.

Để thực hiện hành vi "thông thầu", trước khi thực hiện các gói thầu, Hoàng Thị Thúy Nga cùng Phúc liên hệ lãnh đạo Sở GD&ĐT TP nhờ tạo điều kiện giúp Công ty AIC thực hiện các gói thầu. Tuy các đối tượng không khai nhận, nhưng kết quả điều tra vụ án đủ cơ sở xác định việc thông thầu.

Kết quả giám định kết luận chữ viết trên các văn bản, hợp đồng dịch vụ định giá và hợp đồng tư vấn, biên bản tiếp nhận hồ sơ dự thầu của Sở GD&ĐT là do Phúc viết ra.

Phúc khai được Nga đưa đến gặp lãnh đạo Sở GD&ĐT khi đó là ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam... để tặng quà các ngày lễ. Phúc còn được giới thiệu là người của AIC phụ trách đầu mối liên hệ.

Đối với 129 gói thầu mua sắm trực tiếp cho Phòng GD&ĐT 23 quận, huyện (cũ) và 89 Trường THPT, cáo trạng xác định, bà Nhàn đã ủy quyền cho Nga chỉ đạo Phúc và các nhân viên Công ty AIC thực hiện với giá trúng thầu là mức giá do sai phạm của gói thầu Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) thực hiện trước đó.

Hành vi này, tiếp tục gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 137 tỉ đồng.

Hoàng Thị Thúy Nga có vai trò giúp sức tích cực

Quá trình điều tra, Hoàng Thị Thúy Nga khai, làm việc tại Công ty AIC từ ngày 4-1-2005 đến ngày 1-10-2015 thì nghỉ. Bị cáo Nga từng giữ chức trưởng ban Quản lý dự án 1 và được bổ nhiệm phó tổng Giám đốc AIC vào năm 2014.

Theo sự phân công của bà Nhàn, Ban Quản lý dự án 1 được giao thực hiện các dự án y tế, môi trường và giáo dục tại các tỉnh phía Nam. Công ty AIC làm con dấu từ mẫu chữ ký của bà Nga, mỗi lần muốn sử dụng con dấu phải báo cho bà Nga hoặc bà Nhàn biết.

Bà Nga biết việc bà Nhàn chỉ đạo nhóm công ty "quân xanh" tham gia dự thầu. Toàn bộ hồ sơ đều được nhân viên AIC ở Hà Nội chuyển vào TP.HCM.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại một phiên tòa hồi tháng 2-2023. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Nga khai không nhớ về gói thầu năm 2012 nhưng xác nhận chữ ký trong hồ sơ là chữ ký con dấu. Năm 2013, bà Nga mới làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT là ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam để tổ chức hội thảo và có giới thiệu Phúc cho chuyên viên của Sở để phối hợp.

Đối với gói thầu của Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ), bà Nga trực tiếp ký hợp đồng; các văn bản khác được nhân viên AIC đóng con dấu chữ ký của bị cáo này; việc liên hệ và hướng dẫn chủ đầu tư do Phúc cùng nhân viên AIC thực hiện.

Tương tự, với 129 gói thầu mua sắm trực tiếp cho 23 quận, huyện và 89 trường THPT, bà Nga phân công Phúc và nhân viên AIC trực tiếp gặp chủ đầu tư để cung cấp hồ sơ từ Công ty AIC ở Hà Nội chuyển vào.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2012 - 2014, bà Nga đã chỉ đạo Phúc cùng các nhân viên Công ty AIC sử dụng pháp nhân của nhóm "quân xanh" thuộc hệ sinh thái AIC tham gia dự thầu, sử dụng báo cáo tài chính đã được chỉnh sửa, cho nhân viên Công ty AIC đóng giả là nhân viên công ty tư vấn, chuẩn bị hồ sơ gói thầu... giúp Công ty AIC trúng thầu.

Cáo trạng xác định Hoàng Thị Thúy Nga có vai trò giúp sức tích cực cho bà Nhàn và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền thiệt hại của 131 gói thầu lĩnh vực giáo dục trên với số tiền 142 tỉ đồng.