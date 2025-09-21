Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn vi phạm đấu thầu 21/09/2025 11:02

(PLO)- Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thuộc cấp thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ vi phạm quy định đấu thầu ở nhiều lĩnh vực, xảy ra tại TP.HCM.

VKSND TP.HCM truy tố các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC), Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) và 12 bị can khác về tội vi phạm quy định đấu thầu.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2017, để thực hiện các gói thầu tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục. Phân công Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng các công ty "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Bộ phận Công ty AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh", trong đó có nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu; chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục (134 gói thầu), y tế (94 gói thầu) và môi trường (2 gói thầu) trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng.

Đối với 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, các bị can là chủ đầu tư gồm các cựu lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM: Lê Hồng Sơn (Giám đốc), Lê Hoài Nam (Phó giám đốc), Lê Phương Nga (Chánh văn phòng) và cựu lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ), gồm: Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Phó trưởng phòng) và Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu. Từ đó, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 142 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các bị can đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.