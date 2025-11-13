Vụ AIC: Cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Phương Nga đã ra đầu thú 13/11/2025 10:10

(PLO)- Trong số 6 bị cáo bị truy nã, có 2 bị cáo đã ra đầu thú trước ngày TAND TP.HCM xét xử vụ án liên quan AIC, trong đó có Cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Phương Nga.

Như PLO đã đưa tin, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC ra xét xử sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC), Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) và 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra từ ngày 9-12 đến 12-12, tại trụ sở TAND TP.HCM. Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa là ông Trần Minh Châu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM (ngày 12-9-2025), bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng có 5 bị can khác cũng đang bị truy nã, gồm: Nguyễn Thị Tích (cựu trưởng phòng AIC - truy nã quốc tế), Trần Đăng Tấn (cựu trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TPHCM - truy nã quốc tế), Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình), Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) và Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM).

Cáo trạng xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà Nguyễn Thị Tích, ông Trần Đăng Tấn, ông Trương Sĩ Hiệp, bà Lê Thanh Thy, bà Lê Phương Nga đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng,phát thư kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Trường hợp các bị cáo không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) đã ra đầu thú. Hiện bà Lê Phương Nga đang được tại ngoại chờ hầu tòa.

Ông Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình) cũng trở về nước và đang bị tạm giam từ ngày 24-9-2025.

Cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.HCM đã ban hành thông báo để kêu gọi 4 bị cáo còn lại, gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Trần Đăng Tấn, bà Nguyễn Thị Tích, bà Lê Thanh Thy, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 BLTTHS.

Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2017, để thực hiện các gói thầu tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục. Phân công Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng các công ty "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục (134 gói thầu), y tế (94 gói thầu) và môi trường (2 gói thầu) trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng.

Đối với 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, các bị can là chủ đầu tư gồm các cựu lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM: Lê Hồng Sơn (Giám đốc), Lê Hoài Nam (Phó giám đốc), Lê Phương Nga (Chánh văn phòng) và cựu lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ), gồm: Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Phó trưởng phòng) và Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu. Từ đó, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 142 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh" để thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.