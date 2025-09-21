Truy nã 6 bị can vụ bà Nhàn AIC, nếu không ra đầu thú sẽ xử vắng mặt 21/09/2025 18:20

(PLO)- Theo VKSND TP.HCM, trong vụ án này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 5 bị can khác không ra đầu thú xem như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt...

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, Hoàng Thị Thúy Nga - Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC và 14 bị can khác về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế. Sau khi bỏ trốn, bị can Nhàn đã 5 lần bị đưa ra xét xử, kết án với tổng hợp hình phạt mức án là 30 năm tù.

Công ty AIC. Ảnh: MXH

Cáo trạng xác định, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp làm “quân xanh” như Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín toàn cầu, Công ty Thiết bị y tế và môi trường... để tham gia đấu thầu nhằm thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng các gói thầu trên cả nước.

Để thực hiện các gói thầu tại TP.HCM, bị can Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục; Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế.

Bằng thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TPHCM ở 3 lĩnh vực: Giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỉ đồng.

Trong vụ án này, ngoài bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn có 5 bị can khác cũng đang bị truy nã, gồm: Nguyễn Thị Tích (cựu trưởng phòng AIC - truy nã quốc tế), Trần Đăng Tấn (cựu trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TPHCM - truy nã quốc tế), Trương Trung Hiệp (cựu Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình), Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) và Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM).

Cáo trạng xác định, bị can Lê Phương Nga (tên khác: Lê Thị Tại) với tư cách là người đại diện Chủ đầu tư - Tổ trưởng tổ thẩm tra kết quả đấu thầu "gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ" năm 2012, Nga đã ký các tờ trình đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Đồng thời, ký tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu căn cứ vào biên bản thẩm tra kết quả đấu thầu.

Ngoài ra, với tư cách là người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, Nga đã không tổ chức cho các tổ chuyên gia đấu thầu hoạt động; không tổ chức việc nghiệm thu và thanh toán đúng quy định; thanh toán gói thầu khi chưa tiến hành nghiệm thu... tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và gây thiệt hại cho Nhà nước 763 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Tích, Trần Đăng Tấn, Trương Sĩ Hiệp, Lê Thanh Thy, Lê Phương Nga đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được bị can trên đang ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú, phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Đồng thời, tiến hành lập biên bản vận động đối tượng ra đầu thú đối với gia đình bị can; chỉ định luật sư bào chữa, giao các quyết định tố tụng cho luật sư và thân nhân để thông báo cho các bị can; trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của bị can trên các hồ sơ thẩm định.

Theo cơ quan công tố, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Đối với 6 bị can trên đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.