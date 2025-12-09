Bị cáo vụ AIC xin photo hồ sơ vụ án 09/12/2025 11:19

(PLO)- Trước đề nghị này, HĐXX khẳng định chỉ luật sư bào chữa mới có quyền sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án, bị cáo không có quyền tự mình photo hay xem hồ sơ...

Ngày 9-12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã) và 15 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phần thủ tục, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC) cho biết đến nay chưa tiếp xúc với luật sư được chỉ định và đề nghị HĐXX triệu tập Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự đến phiên tòa.

Về vấn đề này, HĐXX cho biết do gia đình bị cáo không mời luật sư, nên tòa án đã chỉ định luật sư bào chữa để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo theo đúng quy định.

Bị cáo Nga trình bày thêm hiện chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án và đề nghị HĐXX xem xét và cho phép bị cáo photo một số tài liệu trong hồ sơ vụ án để nắm rõ nội dung vụ án.

Về đề nghị triệu tập đại diện Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, HĐXX nói rằng, thời gian xét xử còn dài, trong quá trình xét xử, nếu xét thấy cần thiết, HĐXX sẽ triệu tập. Hiện tại hồ sơ vụ án đã có các tài liệu thể hiện việc định giá.

HĐXX giải thích thêm, bị cáo Nga được quyền khiếu nại, nếu thấy kết quả định giá chưa đúng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TRẦN MINH

HĐXX cho biết quá trình khởi tố đến kết thúc điều tra, truy tố rồi đưa ra xét xử đã kéo dài gần một năm. Do bị cáo bị khởi tố theo khoản 3 Điều 222 BLHS nên phải có luật sư và trong suốt thời gian này bị cáo có quyền mời luật sư.

Bị cáo Nga nói thêm vào ngày 1-10 vừa qua, đã có đơn gửi TAND TP xin được tiếp cận hồ sơ vụ án vì bị cáo không thuê luật sư.

Tuy nhiên, HĐXX khẳng định chỉ luật sư bào chữa mới có quyền sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án, bị cáo không có quyền tự mình photo hay xem hồ sơ.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh" thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga được ủy quyền đại diện Công ty AIC tham gia thực hiện các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn TP.HCM. Cáo trạng cáo buộc bà Nga giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bà Nhàn và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền thiệt hại của 131 gói thầu lĩnh trên.

HĐXX vụ án vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC. Ảnh: TRẦN MINH

Đối với bị cáo Hoàng Ngọc Hồng Phúc (Nhân viên thuộc Ban Quản lý dự án 1 - Công ty AIC), cáo trạng xác định, bị cáo này được giao trực tiếp phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục.

Phúc đã đóng giả nhân viên Công ty Phú Bình để tham gia soạn thảo các văn bản gói thầu mua sắm thiết bị năm 2012 cho Sở GD&ĐT; trực tiếp liên hệ trao đổi phương thực thực hiện gói thầu, cung cấp các tài liệu được Công ty AIC soạn thảo sẵn cho Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị; liên hệ với đại diện các đơn vị đầu tư là Phòng GD&ĐT 23 quận huyện và 89 Trường THPT để hướng dẫn, cung cấp các tài liệu được AIC soạn thảo trước của 129 gói thầu bằng hình thức mua sắm trực tiếp.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hồng Phúc đã có hành vi thông thầu và gian lận trong đấu thầu, giúp cho Công ty AIC trúng 134 gói thầu lĩnh vực giáo dục, gây thiệt hại 142 tỉ đồng. Bị cáo Phúc phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại trên với vai trò đồng phạm giúp sức.

Cũng theo cáo trạng, các bị can và người liên quan đã nộp khắc phục vào tài khoản của CQĐT tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng.

Đại diện VKSND TP.HCM đang công bố cáo trạng...