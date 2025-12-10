Thu giữ nhiều súng, đạn tại nhà của 1 thanh niên 10/12/2025 20:28

(PLO)- Nam thanh niên 16 tuổi khai nhận cất giấu nhiều khẩu súng, 100 viên đạn tại nhà riêng ở Hà Nội.

Chiều tối 12-10, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn của 1 nam thanh niên tàng trữ trong nhà.

Tang vật súng đạn tại nhà của NĐH.

Trước đó, đêm 9-12, tổ công tác Y15/141 thuộc Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Thành Trung - Lý Thánh Tông (TP Hà Nội) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra. Đấu tranh khai thác, nam thanh niên khai nhận họ tên là NĐH (SN 2009, trú Gia Lâm, TP Hà Nội) có cất giấu nhiều súng và đạn tại nhà riêng.

NĐH giao nộp tang vật súng, đạn.

Tiến hành kiểm nơi ở của H, Tổ công tác thu giữ một khẩu súng tự chế bằng kim loại, một khẩu súng có gắn ống ngắm, một khẩu súng dạng côn xoay, 100 viên đạn kim loại.

Bước đầu H khai nhận đã mua súng, đạn trên mạng xã hội. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an xã Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.