Công an điều tra vụ người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế 15/12/2025 16:28

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ người đàn ông mặc áo ngành điện tử vong khi đang làm việc trên trụ điện trung thế ở Nha Trang.

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế ở phường Tây Nha Trang.

Theo chị Trần Thị Nhật (36 tuổi, ngụ thôn 3, xã Diên Điền, Khánh Hòa), chồng chị là anh NXV (34 tuổi) là lao động tự do, có biết về sửa chữa điện.

Chị Nhật đề nghị cơ quan chức năng làm rõ về cái chết của chồng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Khoảng 6 giờ ngày 7-12, anh V gọi về cho hay sẽ đi làm điện, đến 20 giờ cùng ngày mới xong.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, chị Nhật nhận cuộc gọi thông báo anh V đã tử vong. "Tôi rụng rời chân tay, nhưng cũng lập tức đến nơi được thông báo. Đến nơi gần 21 giờ, tôi thấy thi thể chồng tôi đang treo trên trụ điện trung thế, trên người mặc áo màu vàng của điện lực. Bên dưới có công an, viện kiểm sát đang làm việc"- chị Nhật kể.

Đến khoảng 2 giờ ngày 8-12, thi thể anh V được đưa xuống, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám nghiệm tử thi. "Đến khoảng 4 giờ ngày 8-12, việc khám nghiệm xong, thi thể chồng tôi được bàn giao để gia đình đưa về nhà an táng"- chị cho biết.

Theo chị Nhật, sau khi chồng chị tử vong, một số người nói đại diện của công ty điện lực có đến thăm hỏi. Tuy nhiên không ai giải thích vì sao anh V xảy ra cớ sự đau lòng như vậy.

"Tôi không rõ chồng tôi được ai đó thuê đi làm và xảy ra tai nạn. Giờ anh ấy chết rồi nhưng không ai giải thích hay đứng ra chịu trách nhiệm"- chị Nhật bức xúc.

Hiện gia đình chị Nhật đang đề nghị cơ quan công an, công ty điện lực giải thích vì sao chồng chị lại tử vong trên cột điện; cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra với anh Nhật.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 15-12, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó tổng giám đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, nói công ty này đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, vụ việc xảy ra tại tổ dân phố Xuân Ngọc, phường Tây Nha Trang, thuộc quản lý của Điện lực Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

Trụ điện nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Lợi cho rằng ngày 7-12, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa không tổ chức sửa chữa đường dây điện ở khu vực xảy ra tai nạn; nạn nhân tử vong không phải là công nhân của công ty. Việc thi công trên là của một dự án do một đơn vị khác thực hiện.

Theo lãnh đạo Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, ngày xảy ra vụ tai nạn, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa có lịch cắt điện từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 để phục vụ một đơn vị khác thi công dự án.

"Công ty cắt điện để Công ty ĐN thi công xây dựng sang dây dự án quốc lộ 1 đi Bến Miễu, đoạn quốc lộ đến tiểu đoàn 2 - 23E. Đây là dự án không phải của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa. Công ty chúng tôi cũng không cử công nhân làm việc tại dự án này hôm đó"- ông Lợi thông tin.

Ông Lợi cho rằng việc đóng mở điện đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định. "Khi đơn vị thi công báo đã hoàn thành công việc của ngày hôm đó, bộ phận kỹ thuật kiểm tra đã an toàn nên mới đóng điện"- ông Lợi nói.

Chiều 15-12, PV liên hệ qua số điện thoại của giám đốc Công ty ĐN để tìm hiểu thêm sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.