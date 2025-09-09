Điều tra vụ người cha bạo hành con trai 2 tuổi

Ngày 9-9, UBND xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã cử tổ công tác làm việc liên quan đến clip cha bạo hành bé trai 2 tuổi được chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo đó, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Di Linh đã đến Trung tâm Y tế khu vực Di Linh để thăm hỏi bé trai 2 tuổi AVQT đang điều trị tại đây.
Theo báo cáo ban đầu, trưa 7-9, ông R (43 tuổi, trú tại xã Di Linh) dùng xe mô tô chở bé trai 2 tuổi là con ruột của mình đi nhậu với bạn bè tại thôn 12, xã Di Linh.
Sau khi nhậu xong, ông R chở bé T. Thời điểm trên trời đang mưa và khi đến trước nhà, bé T bị rơi xuống nền xi măng trước nhà.
Do bị đau nên bé T. khóc lớn, R đã la lối chửi rủa rồi dùng chân đá con mình thậm chí dùng tay xách ngược bé T lên.
Vụ việc đã được một người chứng kiến quay clip sau đó đưa lên Facebook gây xôn xao. Công an xã Di Linh đã triệu tập ông R để làm rõ hành vi bạo hành con trai.
Qua kiểm tra của Trung tâm Y tế Khu vực Di Linh, bé trai 2 tuổi bị vết thương phần mềm vùng trán và vết bầm tím trên vành tai trái.
Vụ việc đang được Công an làm rõ để xử lý.