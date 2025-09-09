Điều tra vụ người cha bạo hành con trai 2 tuổi 09/09/2025 14:16

(PLO)- Người cha dùng chân đá và xách ngược bé trai 2 tuổi con ruột của mình lên vì bé khóc do bị té đau.

Ngày 9-9, UBND xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã cử tổ công tác làm việc liên quan đến clip cha bạo hành bé trai 2 tuổi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Di Linh đã đến Trung tâm Y tế khu vực Di Linh để thăm hỏi bé trai 2 tuổi AVQT đang điều trị tại đây.

Bé trai bị té nên nằm khóc và bị cha ruột bạo hành.

Theo báo cáo ban đầu, trưa 7-9, ông R (43 tuổi, trú tại xã Di Linh) dùng xe mô tô chở bé trai 2 tuổi là con ruột của mình đi nhậu với bạn bè tại thôn 12, xã Di Linh.

Sau khi nhậu xong, ông R chở bé T. Thời điểm trên trời đang mưa và khi đến trước nhà, bé T bị rơi xuống nền xi măng trước nhà.

Do bị đau nên bé T. khóc lớn, R đã la lối chửi rủa rồi dùng chân đá con mình thậm chí dùng tay xách ngược bé T lên.

Người cha cầm tay xách ngược con lên.

Vụ việc đã được một người chứng kiến quay clip sau đó đưa lên Facebook gây xôn xao. Công an xã Di Linh đã triệu tập ông R để làm rõ hành vi bạo hành con trai.

Qua kiểm tra của Trung tâm Y tế Khu vực Di Linh, bé trai 2 tuổi bị vết thương phần mềm vùng trán và vết bầm tím trên vành tai trái.

Vụ việc đang được Công an làm rõ để xử lý.