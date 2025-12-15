Phát hiện nhiều động vật nguy cấp tại 1 nhà dân ở TP.HCM 15/12/2025 18:51

(PLO)- Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang nuôi nhốt nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm nhưng chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 15-12, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) và Công an phường Đông Hòa đã kiểm tra một cơ sở nuôi nhốt động vật trên địa bàn phường Đông Hòa.

Nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm đang được nuôi nhốt.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này của ông NDT đang nuôi hai cá thể hổ, hai cá thể gấu, một cá thể báo, hai cá thể vượn má vàng và 10 cá thể cá sấu. Tất cả đều chưa có hồ sơ pháp lý hợp lệ.

Theo đại diện Phòng Quản lý lâm sản và xử lý vi phạm (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM), các cá thể trên thuộc nhóm IB – nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm chỉ được phép nuôi nhốt tại các trung tâm nghiên cứu khoa học.

Cá nhân, tổ chức không có chức năng nghiên cứu khoa học không được phép nuôi, đồng thời cơ sở này cũng chưa đủ điều kiện pháp lý để được cấp mã số trại nuôi.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với lực lượng Kỹ thuật hình sự và Viện KSND Khu vực 16 tiến hành khám nghiệm hiện trường, tạm giữ tang vật để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra đang tiến hành xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận, trước đây cơ sở này từng được thí điểm nuôi nhốt động vật hoang dã. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, một số cá thể hổ đã chết do bệnh và phải tiêu hủy. Số còn lại từng được chủ cơ sở đề nghị bàn giao cho cơ quan chức năng nhưng chưa có đơn vị tiếp nhận, buộc phải tiếp tục nuôi nhốt và từng xảy ra sự cố hổ xổng chuồng.

Giải trình với đoàn kiểm tra, đại diện cơ sở cho biết hằng năm lực lượng kiểm lâm tỉnh Bình Dương (cũ) và các đoàn nước ngoài vẫn đến kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe các cá thể động vật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.