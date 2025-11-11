Thả nhiều động vật về rừng, có 4 con rùa quý hiếm 11/11/2025 20:24

Ngày 11-11, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai, cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng thả 11 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thả các cá thể động vật quý hiếm về rừng tự nhiên.

Cụ thể, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Kiểm lâm khu vực Mang Yang, Công an xã Ayun thả các cá thể khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, trăn gấm, rùa… về với tự nhiên. Trong đó, có bốn cá thể rùa quý hiếm, gồm: một rùa núi vàng, một rùa đất lớn và hai rùa núi viền

Đây là động vật thuộc nhóm IIB– nguy cấp, quý hiếm.

4 cá thể rùa quý hiếm.

Tại thời điểm thả, các cá thể đều khỏe mạnh, đủ điều kiện thả về môi trường sống tự nhiên. Số động vật trên do người dân tự nguyện giao nộp.