Thi thể nam giới dưới rạch, trên áo có dòng chữ Drik Up The Past 04/01/2026 19:09

(PLO)- Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể một nam giới trôi dưới rạch Cả Cấm, đoạn tiếp giáp chung cư MidTown, phường Tân Mỹ.

Ngày 4-1, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể một nam giới trôi dưới rạch Cả Cấm, đoạn tiếp giáp chung cư MidTown.

Khu vực phát hiện thi thể nam giới trên rạch Cả Cấm, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Ảnh: Phạm Hải

Sáng cùng ngày, người dân khi lưu thông qua khu vực rạch nước Cả Cấm (phường Tân Mỹ) phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ phối hợp Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, trục vớt thi thể và tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới, mặc áo thun, quần đùi sọc trắng xanh. Trên áo, tại phần ngực có in dòng chữ “Drik Up The Past”. Hiện danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Công an TP.HCM đề nghị ai là người thân hoặc biết thông tin, lai lịch nạn nhân liên hệ Công an phường Tân Mỹ để phối hợp nhận dạng, phục vụ công tác điều tra.