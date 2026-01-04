Xác minh clip nam thanh niên chỉ 2 tay lên trời trên cầu Ba Son khi chở bạn gái 04/01/2026 11:45

(PLO)- CSGT TP.HCM xác minh clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe SH chở theo một cô gái, buông cả hai tay khi đang lưu thông trên cầu Ba Son.

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một cô gái phía sau, buông cả hai tay chỉ lên trời và cười đùa khi lưu thông qua cầu Ba Son.

Xác minh clip nam thanh niên chở theo bạn gái buông hai tay chỉ lên trời trên cầu Ba Son.

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra trên cầu Ba Son, hướng từ phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ) sang phường Sài Gòn (quận 1 cũ). Thời điểm này, nam thanh niên điều khiển xe máy SH chở theo một cô gái phía sau.

Khi xe đang chạy, cô gái phía sau bất ngờ vỗ vào vai nam thanh niên. Ngay sau đó, nam thanh niên buông cả hai tay khỏi tay lái, giơ lên cao và chỉ lên trời trong vài giây, sau đó họ cùng nhau cười đùa, gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo cô gái, buông cả hai tay, chỉ lên trời khi lưu thông qua cầu Ba Son. Ảnh cắt từ clip

Clip sau khi xuất hiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành vi của nam thanh niên là coi thường tính mạng bản thân và người khác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, nhất là tại khu vực cầu, nơi mật độ phương tiện lưu thông cao.

Liên quan đến vụ việc, Đội CSGT Bến Thành, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã nắm thông tin và đang tiến hành xác minh. Lực lượng chức năng sẽ mời người liên quan lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.