Xác minh clip nhóm nữ thanh thiếu niên đi SH chở 3, buông 2 tay trên cầu Ba Son 04/01/2026 14:13

(PLO)- CSGT TP.HCM xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh nhóm nữ thanh thiếu niên điều khiển xe SH chở ba người, buông cả 2 tay khi lưu thông trên cầu Ba Son, TP.HCM.

Ngày 4-1, Đội CSGT Bến Thành, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe SH chở 3 người, buông cả 2 tay vui đùa khi đang lưu thông trên cầu Ba Son, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Xác minh clip nhóm nữ thanh thiếu niên đi xe SH chở 3, buông 2 tay trên cầu Ba Son.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 18 giây ghi lại hình ảnh 3 nữ thanh thiếu niên cùng điều khiển trên một xe máy hiệu SH, biển số 60C1-5678.. lưu thông trên cầu Ba Son, theo hướng từ phường Sài Gòn (quận 1 cũ) về phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ).

Đáng chú ý, không chỉ vi phạm quy định khi chở 3 người trên một xe máy, theo hình ảnh trong clip, cả 3 thiếu niên đều buông 2 tay khi xe đang di chuyển. Trong đó, người ngồi giữa còn đứng lên, cùng các bạn cười đùa.

Sự việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc bởi thời điểm xảy ra sự việc, cầu Ba Son có lưu lượng phương tiện qua lại với tốc độ cao.

Nhóm nữ thanh thiếu niên điều khiển xe SH chở 3 người, buông cả 2 tay và cười đùa khi đang lưu thông trên cầu Ba Son. Ảnh cắt từ clip

Đồng thời, việc buông tay lái, đứng dậy khi xe đang chạy trên cầu, chở 3, không chỉ đe dọa sự an toàn của mình mà còn gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông khác.

Tiếp nhận phản ánh, đại diện Đội CSGT Bến Thành cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh người điều khiển và những người liên quan, đồng thời sẽ mời lên làm việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 4-1, mạng xã hội cũng lan truyền một clip khác ghi lại cảnh vi phạm giao thông tương tự trên cầu Ba Son, theo hướng từ phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ) sang phường Sài Gòn (quận 1 cũ).

Trong clip, một nam thanh niên điều khiển xe máy SH chở theo cô gái phía sau. Khi xe đang chạy, cô gái vỗ vào vai người lái, ngay sau đó nam thanh niên buông cả 2 tay khỏi tay lái, giơ cao và chỉ lên trời trong vài giây rồi cùng nhau cười đùa.