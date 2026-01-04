Bắt tạm giam hai kẻ chuyên trộm ở khu dân cư, phòng trọ tại Tây Ninh 04/01/2026 16:31

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh đã lần theo dấu vết và bắt giữ hai bị can liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra liên tiếp trong khu dân cư.

Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Minh Hùng (33 tuổi) và Võ Trung Trực (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 23-12-2025, Dương Minh Hùng đột nhập vào nhà chị NTTQ (43 tuổi, tạm trú ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa) trộm hai xe mô tô. Phát hiện tài sản bị mất, nạn nhân trình báo cơ quan công an.

Hai kẻ trộm Hùng và Trực bị công an bắt giữ. Ảnh: CATN

Đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra xác định trước đó vào tối 20-12-2025, Hùng cùng Trực đột nhập một phòng trọ tại ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa, lấy trộm một máy tính xách tay và một điện thoại di động.

Ngoài ra, Hùng khai nhận thực hiện thêm một vụ trộm xe mô tô khác trên địa bàn xã Hậu Nghĩa vào ngày 2-12-2025. Các vụ việc diễn ra trong thời gian ngắn, tập trung tại khu dân cư và nhà trọ, gây lo lắng cho người dân địa phương.

Dương Minh Hùng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, thu hồi tài sản và xử lý theo quy định.