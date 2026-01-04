11 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên 04/01/2026 17:59

(PLO)- Xe tải phanh gấp gây ra tai nạn liên hoàn giữa 11 ô tô trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Clip hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 4-1, Khu quản lý đường bộ 2 (Cục đường bộ Việt Nam) cho hay một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, tại Km 42+400 thuộc cao tốc La Sơn - Hòa Liên (địa phận phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), xe tải biển số 74C-034... lưu thông hướng Bắc - Nam bất ngờ phanh gấp.

Lúc này, chín xe ô tô con và một xe tải nhỏ chạy phía sau không kịp xử lý đã tông liên hoàn vào nhau. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên các phương tiện đều bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: QLĐB

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị quản lý đường phối hợp với đơn vị thi công điều tiết giao thông, cho phương tiện lưu thông chậm một chiều.

Thời điểm tai nạn, mặt đường cao tốc khô ráo. Hiện các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường qua khu vực này. Được biết, đoạn cao tốc này đang được Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh triển khai nâng cấp, mở rộng lên bốn làn xe.