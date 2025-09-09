TP.HCM: Tài xế cho xe leo dải phân cách cứng trên đường Nguyễn Văn Linh 09/09/2025 15:23

(PLO)- Một tài xế ở TP.HCM để tránh kẹt xe đã điều khiển ô tô qua dải phân cách cứng trên đường Nguyễn Văn Linh để sang làn hỗn hợp, khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Ngày 9-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô ngang nhiên leo qua dải phân cách cứng ngăn giữa làn xe lớn và làn hỗn hợp trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM).

Tài xế này sau đó chạy sang làn hỗn hợp để thoát cảnh kẹt xe, khiến nhiều người đi xe máy hốt hoảng.

Theo anh HL (người đăng tải clip), vụ việc xảy ra sáng cùng ngày trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng (TP.HCM, huyện Bình Chánh cũ), hướng từ Quốc lộ 1 về cầu Ông Lớn.

Anh HL cho biết thời điểm đó anh điều khiển ô tô đi trên đường Nguyễn Văn Linh thì thấy ô tô phía trước bất ngờ cán qua dải phân cách cứng để vào làn hỗn hợp, trong khi phía trước dòng xe đang ùn ứ. “Nhiều người đi xe máy không nghĩ tài xế lại liều lĩnh như vậy”, anh nói.

Chiếc xe vượt qua dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh để tránh kẹt xe. Ảnh cắt từ clip

Theo anh L, nhiều vị trí dải phân cách cứng trên đường Nguyễn Văn Linh xuất hiện lối mòn. Không ít tài xế lợi dụng để băng qua, bất chấp nguy hiểm và quy định giao thông.

Lãnh đạo Trạm CSGT Đa Phước (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đã nắm thông tin và đang xác minh, đồng thời mời tài xế liên quan lên làm việc.