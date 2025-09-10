Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ 10/09/2025 16:54

(PLO)- Bằng chiêu trò vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế để trả nợ, nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 10-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam bị can Phan Như Anh Quốc (34 tuổi, ngụ tại thôn Vân Trai, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quốc là nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng của nhiều bị hại bằng chiêu trò vay tiền để đáo hạn. Ảnh: CA

Theo điều tra, năm 2023, trong thời gian làm việc tại một Ngân hàng TMCP trên địa bàn xã Núi Thành, Quốc quen biết bà HTT (ngụ TP Đà Nẵng) khi bà này làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng.

Quốc biết bà T thường cho vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng nên từ năm 2024 Quốc nhiều lần vay tiền của bà này.

Thời gian đầu, Quốc vay và trả cho bà T đầy đủ tiền gốc và lãi. Từ tháng 9 đến tháng 12-2024, Quốc nhiều lần đưa thông tin có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T, nhưng thực tế Quốc không làm đáo hạn mà để trả nợ cho nhiều người.

Đến ngày 20-12-2024, Quốc đã vay của bà T số tiền 3 tỉ đồng, nhưng mất khả năng chi trả.

Ngoài ra, từ cuối 2024 đến tháng 3-2025, Quốc còn vay mượn tiền của nhiều người khác trên địa bàn phường Tam Kỳ, xã Tam Anh, xã Tam Xuân và xã Núi Thành, TP Đà Nẵng để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ… nhưng sử dụng tiền vay mượn không đúng mục đích. Tổng số tiền Quốc chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng. Văn phòng Cơ quan CSĐTTP CATP thông báo: những ai là bị hại của Phan Như Anh Quốc liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án Võ Trung Thành, số điện thoại 0905181127 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.