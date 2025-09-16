2 tiktoker 'Thuận khùng báo đời' và 'Minh báo đời yêu em' bị Công an TP.HCM bắt giữ 16/09/2025 11:45

(PLO)- 2 tiktoker thường xuyên livestream dàn dựng cảnh phản cảm, gây rối trật tự công cộng vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Lương Công Thuận (27 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ tài khoản “Thuận khùng báo đời”) và Lê Văn Nhâm (33 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em”) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, công an phát hiện hai tài khoản tiktok trên thường xuyên livestream có nội dung thực hiện các “thử thách” phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Thuận và Linh đã bị Công an TP.HCM bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Các clip được dàn dựng theo kịch bản như: nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ, đội quần lót lên đầu giả vờ “ngáo đá” rồi nhảy múa giữa giao lộ, thuê người úp bánh kem vào mặt người khác rồi rượt đuổi gây náo loạn, hay lau xe ô tô bằng quần lót lúc chờ đèn tín hiệu.

Ngày 12-9, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Thuận đang livestream tại một khách sạn ở phường Thới An nên bắt giữ.

Chưa đầy 24 giờ sau, Nhâm cũng bị bắt.

Hình ảnh phản cảm mà hai tiktoker này đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Điều tra xác định Thuận và Nhâm nhiều lần bàn bạc, dàn dựng tình huống phản cảm để phát trực tiếp, kêu gọi người xem chuyển tiền nếu muốn họ thực hiện thử thách. Mỗi lần livestream có thể thu 3-5 triệu đồng, sau đó hai bên chia nhau. Nhóm này còn lôi kéo thêm hai người khác cùng tham gia quay clip.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi. Công an TP.HCM khẳng định đây là hành vi lệch chuẩn xã hội, coi thường pháp luật, tác động xấu đến văn hóa và đặc biệt nguy hại khi clip độc hại lan truyền đến giới trẻ.

Công an TP.HCM đề nghị phụ huynh quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh; người dân khi phát hiện trường hợp tương tự cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.