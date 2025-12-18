Nhân bản chìa khóa két sắt, em gái trộm hơn 800 triệu đồng của chị ruột 18/12/2025 16:03

(PLO)- Lợi dụng sự thân quen và nắm rõ sinh hoạt gia đình, một phụ nữ đã nhân bản chìa khóa két sắt, cùng đồng phạm đột nhập trộm hơn 800 triệu đồng của chị ruột.

Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo Lan và Phạm Hồng Yến (cùng 31 tuổi và cùng ngụ xã Rạch Kiến, Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều 13-12, Công an xã Rạch Kiến tiếp nhận trình báo của chị NTTH (41 tuổi, ngụ ấp Minh Thiện) về việc bị kẻ gian cạy két sắt, tủ chứa đồ, lấy đi số tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chị H đi công tác, chồng đưa con đến trường, căn nhà không có người trông coi.

Lan và Yến bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Khám nghiệm hiện trường cho thấy két sắt bị tháo bung cửa, nhiều tủ trong nhà bị cạy phá, toàn bộ tài sản bên trong không còn. Theo trình báo của bị hại, tài sản bị mất gồm gần 318 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều trang sức bằng vàng như vòng, dây chuyền, nhẫn, bông tai và mặt dây chuyền.

Căn nhà có cổng rào nhưng không khóa, không lắp camera an ninh. Nhà chị H cặp vách với nhà cha mẹ ruột, thời điểm xảy ra vụ việc vẫn có người thân ở nhà. Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định không có người lạ xuất hiện tại khu vực này vào thời điểm mất trộm.

Từ dấu vết hiện trường và lời khai nhân chứng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhận định đối tượng gây án là người thân quen, am hiểu vị trí cất giấu tài sản.

Sau khi sàng lọc các mối quan hệ, cơ quan điều tra tập trung đấu tranh với những người thân trong gia đình.

Số tang vật Lan cùng đồng phạm trộm của chị gái. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Thảo Lan (31 tuổi, em gái chị H) đã thừa nhận cùng Phạm Hồng Yến (31 tuổi) bàn bạc, lên kế hoạch trộm tài sản của chị ruột. Do nhà ở gần và nắm rõ sinh hoạt của gia đình chị H, Lan đã lén lấy chùm chìa khóa nhà, chìa khóa két sắt và chìa khóa tủ đem đi nhân bản.

Sau nhiều ngày theo dõi, chờ thời điểm gia đình chị H vắng nhà, chiều 13-12, Lan và Yến đột nhập vào nhà, mở khóa két sắt và tủ, lấy toàn bộ tiền mặt và vàng với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng rồi đem đi cất giấu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo pháp luật.