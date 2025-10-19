Chị tá hỏa khi biết kẻ trộm vàng trong két sắt là em trai 19/10/2025 15:07

(PLO)- Sau khi bị công an đưa về làm việc, nghi can khai đã bốn lần mở két sắt trộm cắp tài sản của chị ruột để chơi game và tiêu xài cá nhân.

Ngày 19-10, tin từ Công an xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chuyển hồ sơ, tang vật vụ việc trộm cắp tài sản cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Thủ phạm bốn lần trộm cắp tài sản thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 16-10, Công an xã Trà Tân tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Thúy H (33 tuổi, thường trú thôn 3, xã Trà Tân) về việc nhà chị bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng, 1 vòng đeo tay vàng và 2 nhẫn vàng với tổng giá trị khoảng 45 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trà Tân đã triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, thu thập lời khai của người bị hại và những người liên quan.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an xã Trà Tân đã xác định được đối tượng khả nghi trộm cắp tài sản chính là Trần Đăng Thành (30 tuổi) là em ruột của chị H nên đã đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã bốn lần mở két sắt trộm cắp tài sản của chị ruột đem đi bán lấy tiền để chơi game và tiêu xài cá nhân.

Thấy mỗi lần trộm cắp tài sản của chị ruột quá dễ dàng lại không bị nghi ngờ nên lần này Thành ra tay trộm tài sản nhiều hơn thì bị Công an phát hiện.