Lâm Đồng: Công an giải quyết tin báo, yêu cầu định giá hàng chục lô đất 18/10/2025 09:26

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có bốn yêu cầu định giá tài sản gởi Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu định giá quyền sử dụng đất đối với các vụ việc liên quan.

Chợ Sùng Nhơn, nơi Cơ quan CSĐT yêu cầu định giá 11 lô đất.

Theo đó, yêu cầu định giá 11 lô đất tại chợ trung tâm xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận (cũ) nay là xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Đối với 3 lô đất nằm xen kẽ với các ki ốt định giá theo giá thị trường, giá cho thuê từng lô đất vào tháng 1-2021 và tổng số tiền cho thuê đất 20 năm đối với từng lô đất trên (tính từ tháng 1-2021); định giá theo giá thị trường, giá cho thuê từng lô đất tại thời điểm hiện nay.

Đối với 8 lô đất chưa được xây dựng ki ốt đã được UBND xã Sùng Nhơn (cũ) cho tiểu thương thuê trong tổng số 21 lô đất đã được phân lô theo sơ đồ trên phần đất trống phía trên bên phải chợ Sùng Nhơn, định giá theo giá thị trường, giá cho thuê từng lô đất vào tháng 1-2021 và tổng số tiền cho thuê đất 20 năm đối với từng lô đất trên; định giá theo giá thị trường, giá cho thuê từng lô đất tại thời điểm hiện nay.

Yêu cầu định giá thửa đất số 162, tờ bản đồ 41, diện tích 1.138 m2, mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, định giá theo giá thị trường tại thời điểm tháng 4-2025.

Công an yêu cầu định giá diện tích đất bị thiệt hại của 13 hộ dân có đất trên tuyến đường vào dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3.

Yêu cầu định giá số tiền tương ứng với diện tích đất bị thiệt hại của 13 hộ dân có đất trên tuyến đường vào dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 (thôn Bình Sơn, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) khi thi công nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này theo giá thị trường và giá nhà nước. Thời điểm định giá là tháng 8-2020.

Yêu cầu định giá 56 thửa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại 3 xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, Phong Nẫm có tổng diện tích 22.374,8 m2.

Định giá tại thời điểm UBND TP Phan Thiết ký Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo hai mức giá là giá đất do Nhà nước quy định và giá thị trường.

Được biết, đây là động thái mới nhất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhằm xác định mức độ thiệt hại đối với các vụ việc giải quyết tin báo tội phạm có liên quan.