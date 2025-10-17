Khen thưởng đại úy cảnh sát bắt hung thủ giết người sau 25 phút gây án 17/10/2025 16:42

(PLO)- Đại úy Hoàng Nam Giang bắt hung thủ giết người tại công viên Phan Thiết sau 25 phút gây án, được Giám đốc Công an Lâm Đồng khen thưởng.

Ngày 16-10, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố Quyết định khen thưởng, trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Đại úy Hoàng Nam Giang, cán bộ Công an phường Phan Thiết do có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Đại úy Hoàng Nam Giang (giữa) nhận giấy khen.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-9, tại khu vực công viên cạnh ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Hội, (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân bị đâm gục nằm dưới ghế đá công viên còn hung thủ rời khỏi hiện trường. Thời điểm này, Đại úy Hoàng Nam Giang đi công tác ngang qua phát hiện, lập tức anh hô hoán và cùng người dân sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân rồi nhờ người gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Đại úy Hoàng Nam Giang (người cầm lái) cùng người dân đưa hung thủ về cơ quan công an.

Ngay sau đó, phát hiện hướng bỏ trốn của hung thủ về hướng ngã tư Nguyễn Hội – Từ Văn Tư, Đại úy Hoàng Nam Giang lập tức dùng xe máy đuổi theo, đến 19h55 thì tiếp cận bắt giữ hung thủ cách hiện trường 500m, thu giữ hung khí là cây kéo, đưa về trụ sở Công an phường Phan Thiết.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã trao giấy khen, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, kịp thời tham gia giúp đỡ nạn nhân và truy bắt đối tượng của Đại úy Hoàng Nam Giang.