Người đàn ông 'xin đểu' bị đâm tử vong tại công viên Phan Thiết 01/10/2025 09:14

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ một thanh niên có liên quan và tiến hành điều tra vụ án mạng tại công viên.

Sáng 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tại công viên nằm cạnh giao lộ Nguyễn Hội-Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối 30-9, Nguyễn Văn Tý (23 tuổi, ngụ phường Bình Thuận) đang ngồi trên ghế đá công viên để đợi bạn.

Lúc này, NTM (38 tuổi) đi ngang bất ngờ nắm cổ áo Tý xin 20.000 đồng. Khi Tý từ chối, M chửi bới rồi dùng tay đánh vào mặt Tý.

Lập tức, Tý lấy kéo đang cất giấu trong người đâm vào vùng ngực của M khiến M gục xuống ghế đá rồi rời khỏi hiện trường.

Thời điểm trên, Đại uý Hoàng Nam Giang, cán bộ Công an phường Phan Thiết đang đi ngang liền hô hoán người dân xung quanh sơ cứu người bị đâm và nhờ người gọi xe cứu thương đưa người bị nạn đến bệnh viện.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Tý bỏ chạy về ngã tư Nguyễn Hội – Từ Văn Tư. Đại úy Hoàng Nam Giang lập tức dùng xe máy đuổi theo, tiếp cận bắt giữ Tý cách hiện trường 500m, thu giữ hung khí là cây kéo, đưa về trụ sở Công an phường Phan Thiết.

Đại úy Hoàng Nam Giang (cầm lái) cùng người dân đưa nghi phạm về trụ sở Công an.

Ông NTM được người dân sơ cứu, gọi xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận đưa đến Bệnh viện Bình Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra vụ án mạng nói trên.