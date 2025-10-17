Điều tra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 1 ôtô và 7 xe máy, thiệt hại 1,5 tỉ đồng 17/10/2025 10:45

(PLO)- Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tiệm sửa xe ở Lâm Đồng thiêu rụi 1 ôtô, 7 xe máy cùng nhiều thiết bị, tài sản.

Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến một ôtô và 7 xe máy bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng.

Vụ cháy xe taxi trước một khách sạn tại Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 57 phút sáng 16-10 tại tiệm sửa xe máy HB thuộc thôn 20, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng do anh ĐCH làm chủ xảy ra hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một ôtô; 7 xe máy cùng một số thiết bị, máy móc, thiệt hại ước tính khoảng hơn 1,5 tỉ đồng.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong ca trực, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực tiến hành dập tắt hoàn toàn vụ cháy vào lúc 4 giờ 35 phút ngày 16-10.

Lái xe taxi bị bỏng ở phần chân.

Cũng trong sáng 16-10, tại bãi đậu xe của một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng xảy ra vụ cháy xe taxi.

Bảo vệ khách sạn và nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa, mở cửa cứu người tài xế kẹt trong xe. Tài xế taxi được xác định là ông NT bị bỏng nặng phần chân hiện đã được chuyển đến TP.HCM cấp cứu.