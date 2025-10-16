9 người trong gia đình ngộ độc cá nóc, 1 người nguy kịch 16/10/2025 11:30

(PLO)- Chín người trong một gia đình ở Lâm Đồng, bị ngộ độc cá nóc, trong đó một phụ nữ có nguy cơ tử vong cao.

Ngày 16-10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết bệnh viện này đang tiếp nhận cấp cứu bốn bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc cá nóc, trong đó có một bệnh nhân đang nguy kịch.

Trước đó, từ 23 giờ ngày 15-10 đến 2 giờ ngày 16-10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận cấp cứu bốn bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đều ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng chuyển đến, trong đó có một bé trai 13 tuổi.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Bệnh nhân đang nguy kịch là chị TTN (32 tuổi). Theo chẩn đoán ban đầu, ngộ độc cá nóc giờ thứ 5 biến chứng suy hô hấp mức độ nặng, theo dõi phù não; hồi sức sau ngưng tuần hoàn hô hấp. Tình trạng hiện tại: bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân LVT (31 tuổi) vào viện lúc 23 giờ ngày 15-10. Chẩn đoán ban đầu ngộ độc cá nóc giờ thứ 5, suy hô hấp cấp; bệnh nhân than mệt, tức ngực trái, tê bì môi, đầu chi, chưa đi tiểu được. Tiên lượng hiện tại còn nặng, tuy nhiên có chiều hướng cải thiện.

Riêng bé trai 13 tuổi hiện tại tỉnh táo, đã hết tê môi, chân, cẳng tay.

Theo một nguồn tin, ngoài bốn bệnh nhân trên, còn có năm người khác trong cùng gia đình ở Phan Rí Cửa cũng bị ngộ độc cá nóc. Những người này ngộ độc nhẹ, không gặp nguy hiểm.