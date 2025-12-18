Bị phạt tù, thanh niên ở Khánh Hòa vào TP.HCM trốn thi hành án 18/12/2025 16:13

(PLO)- Thanh niên ở Khánh Hòa bị phạt một năm ba tháng tù nhưng trốn vào TP.HCM, không chấp hành án.

Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Đình Trí (32 tuổi, ngụ xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà), bị truy nã do trốn thi hành án.

Theo hồ sơ, tháng 8-2024, Công an huyện Vạn Ninh cũ phối hợp với Công an xã Vạn Lương cũ bắt quả tang một nhóm người có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Đình Trí. Ảnh: MT

Thời điểm đó, Nguyễn Đình Trí có mặt tại nhà của nhóm nghi phạm trên, nhưng không tố giác tội phạm nên bị tòa án phạt một năm ba tháng tù. Trí không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 30-10, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà ra quyết định truy nã Nguyễn Đình Trí về hành vi trốn thi hành án.

Tối 16-12, khi phát hiện Trí đang lẩn trốn tại xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Bắc Tân Uyên bắt giữ Trí.