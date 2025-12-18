Phát hiện 13 người nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh trong đêm 18/12/2025 11:22

(PLO)- Trong những ngày giữa tháng 12, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ngày 18-12, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết trong những ngày qua các đơn vị trực thuộc đã phát hiện, bắt giữ nhiều người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Trước thực tế này, lực lượng biên phòng đã tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

13 người bị bắt khi từ Campuchia trở về Việt Nam. Ảnh: BP

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 16-12, Đồn Biên phòng Tân Hà chủ trì, phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức tuần tra, mật phục trên địa bàn xã Tân Đông.

Khi đến khu vực Tổ 16, ấp Tân Trung, xã Tân Đông, tổ công tác phát hiện 13 người đang đi bộ từ hướng biên giới vào nội địa, mang theo ba lô, túi xách và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng lập tức kiểm tra, đưa những người này về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, trong số 13 người, có 10 người mang theo CCCD, ba người không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Nhóm này có độ tuổi từ 23 đến 54, trong đó 10 người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị, hai người tại tỉnh Nghệ An và một người tại tỉnh An Giang.

Tại Đồn Biên phòng Tân Hà, 13 người này khai nhận đã đi bộ từ Campuchia, men theo các đường mòn, lối tắt trong rẫy mía và rừng cao su để trở về Việt Nam. Khi đang tìm đường ra Bến xe Tân Hà để về quê thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Tân Hà đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý những người liên quan theo đúng quy định.