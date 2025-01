Công an Đồng Nai triệt phá nhóm lừa đầu tư tiền ảo đa cấp trên toàn quốc 04/01/2025 17:14

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, đã bắt giữ bốn nghi can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Những người này gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, đều ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê Bình Thuận).

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân do Quang cầm đầu.

Trần Minh Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN

Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn, nhóm này đã lập trang web đặt tên là “BITMINER”, tiền ảo là “BINCOIN”.

Quang cùng đồng phạm lập trang website có địa chỉ https://bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại DUBAI để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “đào kim cương”, “tài liệu Bitminer”, “tiêu dùng thông minh”.

Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, TP.HCM bắt giữ bốn nghi can.

Bước đầu cơ quan công an đã xác định nhóm này đã chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của hơn 200 nạn nhân.

