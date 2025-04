Công an tìm thân nhân người đàn ông có hình xăm rồng tử vong ở cổng bến xe Miền Tây 06/04/2025 12:58

Ngày 6-4, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân phối hợp với Công an TP.HCM tổ địa bàn quận Bình Tân lập hồ sơ, điều tra vụ người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 5-4, người dân phát hiện thi thể người đàn ông nằm bất động tại cổng số 1 Bến xe Miền Tây, địa chỉ 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, nên báo công an.

Người đàn ông có hình xăm rồng ở ngực được phát hiện tử vong ở cổng bến xe miền Tây. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Người đàn ông tử vong được xác định vào khoảng 35 tuổi; trên ngực, vai trái có hình xăm rồng; tay trái có hình xăm số 6789; tay phải có hình xăm hoa văn màu đen.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: CA

Công an kiểm tra trong người đàn ông này không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Để phục vụ điều tra, xử lý, cơ quan chức năng thông báo ai là thân nhân của nạn nhân trên, liên hệ Công an phường An Lạc; điện thoại 028 37523749 để phối hợp giải quyết.