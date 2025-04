Vụ nghi can sát hại con trục lợi bảo hiểm: Người mẹ thích ăn chơi, bỏ bê con cái 06/04/2025 15:04

(PLO)- Chính người thân của bị can cho biết, trước khi bị bắt, Tô Thị Ty Na có lối sống buông thả, không lo cho gia đình.

Sáng 6-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bị can Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) trong vụ nghi can sát hại con nhằm trục lợi bảo hiểm.

Mong pháp luật trừng trị

Tiếp xúc với PV, ông TĐT (anh ruột bị can Ty Na) cho hay, cha mẹ già của ông đau buồn, không thiết tha ăn uống, bản thân ông cũng trằn trọc mất ngủ khi hay tin em gái mình là người nhẫn tâm sát hại con.

Ông TĐT, anh ruột bị can Ty Na.

Ông T cho biết mình không thể chấp nhận được hành vi của em gái, mong pháp luật trừng trị nghiêm. “Giờ tôi chỉ thương cho đứa cháu nhỏ chết oan và lo cho tương lại hai cháu còn sống”, ông T xót xa.

Theo ông T, bị can Ty Na là con riêng của cha ông nhưng từ nhỏ đã được chính mẹ của ông nuôi nấng, yêu thương như con ruột. Khác hẳn với anh em trong nhà, bị can Ty Na thích ăn chơi và ít quan tâm gia đình.

Trước đây, chồng Ty Na làm vận tải nên gia đình thuộc diện khá giả. Em rể ông qua đời, để lại em gái và 4 đứa con, 3 trai, 1 gái. Nhưng cô em gái hư hỏng của ông không lo cho con, mà thường xuyên vắng nhà, bỏ bê con cái.

Sau khi con út và kế út của Ty Na lần lượt mất vào năm 2021 và 2023, ông T biết em gái có nhận tiền tỉ tiền bảo hiểm, nhưng không rõ là bao nhiêu. Sau này, số tiền đó hết sạch, ông cũng không biết tiêu pha vào việc gì.

Theo ông T, sau khi chồng mất, đất đai nhà cửa, ô tô chồng để lại em gái cũng bán sạch. Ông từng khuyên can người em gái lo làm ăn, chăm lo cho các con nhưng bất thành.

Bị can Ty Na nhận quyền lợi bảo hiểm hàng tỉ đồng.

Hai năm nay ông chuyển từ miền Nam về sống ở ngôi nhà của em gái để chăm sóc cho cháu con của bị can Ty Na đang học lớp 9 và 11.

Khoe khoang vật chất trên mạng xã hội

Ngày 3-4, mạng xã hội xuất hiện nhiều video livestream về việc công an khám xét nhà bị can Ty Na kèm thông tin bà này sát hại con trục lợi bảo hiểm. Cộng đồng mạng nhanh chóng truy tìm ra facebook cá nhân được cho của bà.

Trên trang cá nhân, bị can Ty Na từng chia sẻ nhiều hoạt động thể hiện cuộc sống xa hoa, gắn liền với vật chất của mình cùng những dòng trạng thái nói về tiền bạc.

Cụ thể, người mẹ này khoe lắc vàng đeo kín tay, nhẫn vàng gần trăm triệu, đồng hồ hàng hiệu, tiền đô, du lịch đây đó…

Bị can Ty Na khoe nhẫn vàng hơn 85 triệu trên facbook cá nhân.

Bên cạnh đó, bị can này chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh các con, trên tay còn xăm hình người chồng quá cố và 4 con nhỏ khiến cộng đồng mạng càng phẫn nộ hơn khi cho rằng tất cả là sự giả dối, nhằm che đậy hành vi bất nhân tính của mình.

Ông Nguyễn Ngọc Duẫn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam, bày tỏ sự xót xa sau khi biết thông tin vụ việc.

Theo ông Duẫn, trước khi bị bắt, bị can Ty Na thường xuyên vắng nhà, ít khi ở địa phương. Nhiều người bàn tán chuyện bị can Ty Na ham mê cờ bạc, nhưng chưa từng bị xử lý hành chính hay hình sự về hành vi đánh bạc.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam cũng xác nhận, bị can Ty Na từng nhận bảo hiểm nhân thọ số tiền hơn 3 tỉ đồng.