Hùn tiền đi buôn pháo thì bị công an bắt

Ngày 4-1, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Phạm Khoa Học (29 tuổi), Lê Văn Dương Để (28 tuổi) và Bùi Văn Thông (39 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Học, Để và Thông hiện đã bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 17-12, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Công an xã Phạm Văn Hai tuần tra, phát hiện chiếc ô tô biển số 51F-890.39 đang đậu tại bãi đất trống gần địa chỉ 7A53 xã Phạm Văn Hai, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện lái xe Phan Văn C (33 tuổi, ngụ tỉnh Long An) làm tài xế chở theo Học và Để.

Kiểm tra bên trong ô tô, cảnh sát phát hiện bốn thùng carton chứa 36 khối hình hộp bọc giấy nhiều màu sắc nghi vấn là pháo hoa nổ loại 49 nòng, tổng khối lượng khoảng 63kg.

Tại cơ quan công an, Học khai cùng Để hùn tiền mua pháo để bán kiếm lời. Chưa bán được hộp nào thì bị phát hiện.

Công an cũng làm rõ Để có đưa cho Học 5,6 triệu để hùn hạp mua pháo. Học liên lạc với người đàn ông tên Thông mua được 36 bệ pháo hoa nổ loại 49 nòng với giá tiền 400.000 đồng/bệ pháo nổ (tổng 36 bệ pháo nổ số tiền là 14,4 triệu đồng).

Học thỏa thuận với Thông đưa trước 5,6 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả cho Thông sau khi bán được.

Sáng 17-12, Học cùng với Để nhận được 36 bệ pháo nổ (đựng trong 2 bao tải) tại bờ kênh T11 thuộc xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Tại đây, Học cùng với Để vác hai bao tải đựng pháo nổ này di chuyển đến bờ kênh T9 gần đó rồi sắp xếp pháo vào 4 thùng carton.

Để thuê ô tô do anh C là tài xế đến chở người và hàng về Bình Chánh với giá 1,6 triệu đồng. Chỉ đến khi bị lực lượng công an kiểm tra, anh C mới biết số hàng được thuê chở là pháo lậu.

Tiếp tục mở rộng truy xét, tối cùng ngày Đội CSKT Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ được Bùi Văn Thông. Người này khai mua số pháo kể trên của một người tên Hưng ở Campuchia với giá 11,2 triệu đồng rồi bán lại Học và Để.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh điều tra, làm rõ.