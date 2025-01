Công an TP.HCM tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 05/01/2025 20:16

(PLO)- Trong năm 2024, Công an TP.HCM tiếp tục kéo giảm, kiềm chế số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2023.

Chiều 5-1, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin kết quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2024 và một số công tác trọng tâm năm 2025.

Tham dự và chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM.

Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 7,24%

Theo Công an TP.HCM, trong năm 2024, Công an TP.HCM đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc hỗ trợ Công an TP.HCM trong tuyên truyền pháp luật. Ảnh: NT

Đại tá Nguyễn Đình Dương cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông đã hỗ trợ Công an TP.HCM trong công tác tuyên truyền, phát hiện và ngăn ngừa tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền phong trào vì an ninh Tổ quốc, tuyên truyền chính sách pháp luật về an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông.

Các cơ quan báo chí đã đóng góp vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm, đưa nhiều tin bài nêu bật thành tích của lực lượng công an, thể hiện sự đồng cảm và nói lên được các khó khăn nguy hiểm mà công an phải đối mặt. Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM

Trong năm 2024, Công an TP.HCM đã tập trung đẩy mạnh, đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xấu. Qua đó, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm 7,24% so với năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Phòng PV01 phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: NT

Đây cũng chính là kết quả được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá là 1 trong 10 Dấu ấn nổi bật năm 2024 của TP.HCM.

Cụ thể, tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được kéo giảm sâu so với năm 2023 là hơn 21,6%.

Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" đã được kiềm chế, kéo giảm. Hiện tượng tạt chất bẩn xảy ra rất ít và được tổ chức truy bắt nhanh chóng, xử lý nghiêm. Đây là kết quả của việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, môi trường; tội phạm về ma túy được tập trung đấu tranh, quyết liệt. Nhiều vụ điển hình, đi đầu và có phạm vi ảnh hưởng lớn trên cả nước như: Chuyên án Đăng kiểm; vụ án triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho/nhận con nuôi có liên quan đến 32 tỉnh, thành phố trên cả nước và gần nhất là vụ án về kinh doanh, nhập khẩu chất độc (đã phát hiện, khởi tố 05 vụ án/17 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc; thu giữ gần 9,5 tấn Xyanua, 420 kg axit cùng nhiều tang vật khác có liên quan đã được khẩn trương truy xét trên 11 tỉnh, thành)...

Nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả

Đáng chú ý, thông qua công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật.

Điển hình như lực lượng CSGT Công an TP đã phát hiện, xử lý hơn 170 vụ việc liên quan ANTT. Trong đó có 48 vụ/51 đối tượng phạm tội về ma túy, 36 vụ/34 đối tượng phạm tội liên quan hàng cấm, hàng giả, thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ hai khẩu súng rulo và nhiều vật chứng khác...

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tập trung theo hướng hiệu quả thiết thực, đây là cơ sở để thực hiện hiệu quả phòng ngừa xã hội trong đảm bảo ANTT.

Công an TP.HCM đang thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết. Ảnh: NT

Nổi bật là Công an TP.HCM đã tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Luật Lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đến nay, TP đã thành lập hơn 4.600 tổ với 10.800 thành viên.

Kể từ khi đi vào hoạt động, lực lượng này đã phát huy tốt vai trò, hỗ trợ hiệu quả lực lượng công an giải quyết các vụ việc liên quan ANTT từ sớm, từ cơ sở. Tiếp tục duy trì, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả như camera giám sát ANTT, Tổ Công nhân phòng chống tội phạm, Mô hình 5+1, Nhà trọ tự quản về ANTT, Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”, Tổ cán sự xã hội tình nguyện...

Qua thời gian thực hiện, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được ghi nhận và nhân rộng. Tuy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP diễn biến phức tạp nhưng lực lượng Công an TP đã đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả, khám phá 3.482 vụ, 8.996 đối tượng (tăng 54,82% về số vụ; 82,4% về số đối tượng so với năm 2023).