Công an TP.HCM bắt 9 giám đốc trong vụ mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỉ đồng 04/01/2025 15:47

(PLO)- Mở rộng vụ án mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá hơn 4.000 tỉ đồng, Công an TP.HCM khởi tố, bắt thêm 11 người, trong đó có 9 giám đốc.

Ngày 4-1, mở rộng đấu tranh chuyên án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 11 bị can về các tội mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

Trong số này có chín giám đốc công ty, một kế toán và một quản lý điều hành.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM, xác định từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước.

Tổng trị giá chưa thuế của số hóa đơn này là hơn 4 ngàn tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 389 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỉ đồng.

Công an khởi tố thêm 11 bị can trong vụ mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: CA

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỉ đồng. Đây là số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Trong 11 bị can bị khởi tố có ông Vũ Văn Tuấn (51 tuổi), quản lý một công ty. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 3 và tháng 6-2023, PC03 khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và chín bị can khác về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Ông Đinh Văn Đông, giám đốc một công ty xây dựng, thương mại trước đó được xác định đã mua 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống nội dung với số tiền trước thuế là 9 tỉ đồng. Ảnh: CA

PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp của các Công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.