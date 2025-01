Cha ôm con nguy kịch trên quốc lộ, may mắn được CSGT giúp đỡ 05/01/2025 18:36

(PLO)- Người cha ôm con đang nguy kịch chạy bộ để tìm cách cứu con thì may mắn gặp đội CSGT giúp đỡ, chở đi bệnh viện kịp thời.

Chiều 5-1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) vừa giúp đỡ đưa một cháu bé đang nguy kịch về sức khỏe đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

CSGT giúp đỡ, đưa bé PHV (5 tuổi) đang nguy kịch đi cấp cứu.

Cụ thể vào lúc 4 giờ 47 phút sáng 5-1, Tổ công tác số 1 - Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A tránh TP Vinh thì phát hiện một người đàn ông đang ôm cháu bé khoảng 5 tuổi chạy bộ trên đường (đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên).

Tổ công tác thấy người đàn ông tâm lý hốt hoảng, ôm con nhỏ chạy bộ và nói “cứu con tôi”. Lúc này thời tiết lạnh giá, sương mù dày đặc, cháu bé đã tím tái và lên cơn co giật.

Cháu bé được đưa đến Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An cấp cứu kịp thời sau khi được CSGT giúp đỡ.

Xác định đây là tình huống rất nguy hiểm đến sức khỏe của cháu bé, ngay lập tức, Tổ công tác đã dùng xe ô tô chuyên dụng của CSGT chở người cha và cháu bé nhanh chóng đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cấp cứu.

Các y, bác sĩ chẩn đoán bé PHV (5 tuổi) bị viêm phổi, thiếu máu... Nhờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên bé đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ đang ổn định trở lại.

Người cha là anh Phạm Hồng Nguyên (42 tuổi, trú xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) rất cảm động, bày tỏ lòng biết ơn trước hành động đẹp của lực lượng CSGT đã kịp thời cứu giúp cha con anh trong tình huống nguy cấp.

