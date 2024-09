Cán bộ Đội CSGT- Trật tự công an Vũng Tàu giúp dân truy đuổi đối tượng trộm xe máy 11/09/2024 13:38

(PLO)- Khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát nồng độ cồn, 2 thiếu tá của Đội CSGT- Trật tự công an Vũng Tàu nghe người dân báo đã dùng mô tô chuyên dùng cùng giúp truy đuổi đối tượng trộm cắp xe máy.

Ngày 11-9, theo tìm hiểu của PLO, lực lượng tuần tra kiểm soát của Đội CSGT- Trật tự công an Vũng Tàu vừa bàn giao cho công an phường 10 để xử lý theo thẩm quyền một xe máy do đối tượng trộm cắp tài sản bỏ lại khi bị truy đuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-9, chị Đ.T.H.A (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đi du lịch tại Vũng Tàu. Tối cùng ngày, chị A. thuê chiếc xe máy của khách sạn hiệu Honda Vision biển số 72C1-30…đi dạo biển khu vực Bãi Sau. Chị A. để tại khu vực Cột Cờ nhưng sau đó phát hiện xe máy bị đối tượng lạ phá khóa và chạy đi mất.

Chị A. sau đó đã báo cho chủ khách sạn và cùng chủ xe lần theo định vị gắn trên xe đi tìm. Qua đó họ phát hiện đối tượng sau khi trộm chiếc xe trên đã chạy về hướng đường 3 Tháng 2 nên tiếp tục đuổi theo.

Đội CSGT- Trật tự công an Vũng Tàu đã bàn giao chiếc xe máy cho công an phường để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền

Trên tuyến đường 3 Tháng 2, chị A và chủ khách sạn gặp chốt kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn của Đội CSGT- Trật tự công an Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ nên đã trình báo nhanh vụ việc. Ngay sau đó thiếu tá Ngô Văn Trọng và thiếu tá Trần Thanh Hải đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đã lái xe mô tô chuyên dùng cùng truy đuổi đối tượng.

Khi tới cây xăng trên đường 3 Tháng 2 (gần cổng làng du lịch Chí Linh) thì cán bộ Đội CSGT- Trật tự công an Vũng Tàu phát hiện đối tượng đã bỏ chiếc xe máy lại rồi chạy bộ trốn về hướng chung cư 18 tầng.

Sau đó, Đội CSGT- Trật tự công an Vũng Tàu đưa người bị hại cùng chiếc xe máy về trụ sở công an phường 10 gần đó để bàn giao, tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.