Biên phòng Long An bắt kẻ đưa xe máy trộm cắp qua Campuchia tiêu thụ 14/04/2025 15:24

(PLO)- Hài trộm xe máy ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An rồi tìm cách đưa sang Campuchia tiêu thụ, thì bị biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp bắt giữ.

Ngày 14-4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) cho biết đã bắt giữ 1 người trộm xe máy khi người này đang tìm cách đưa tang vật qua Campuchia tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12-4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An), tổ công tác phát hiện một người đàn ông chạy xe máy biển số 62D1-043... có biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Văn Hài bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Ảnh: BPLA

Khi dừng phương tiện để kiểm tra, người chạy xe là Nguyễn Văn Hài (60 tuổi; ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe. Tổ công tác đã lập tức đưa người này và phương tiện về đồn để xác minh.

Tại đây, qua đấu tranh khai thác, Hài khai vào ngày 8-4, đã thực hiện vụ trộm xe máy tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng.

Sau khi trộm được xe, Hài di chuyển về khu vực biên giới, dự định mang sang Campuchia để tiêu thụ thì bị lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Ngay sau khi làm rõ vụ việc, Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao nghi can cùng tang vật cho Công an xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.