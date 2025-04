Giám đốc, Phó giám đốc bảo hiểm xã hội huyện ở Hưng Yên và 6 người bị khởi tố 14/04/2025 17:15

Ngày 14-4, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết đã khởi tố bị can đối với Vũ Chí Toàn (57 tuổi, Giám đốc) và Hoàng Văn Hưng (50 tuổi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cổng vào trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cũng khởi tố bị can Nguyễn Thị Thúy (50 tuổi, Phó Trưởng phòng Giám định Bảo hiểm Y tế thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Thị Thu (53 tuổi, Chuyên viên phòng Giám định BHYT thuộc BHXH Hưng Yên), Nguyễn Văn Dũng (41 tuổi, chuyên viên thuộc BHXH huyện Ân Thi, Hưng Yên), Nguyễn Hải Hà (37 tuổi, chuyên viên thuộc bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Là và Dung do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can khác đã bị bắt tạm giam.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hưng Yên thụ lý, điều tra vụ án hình sự lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2023 tại Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định: Trong quá trình thường trực và thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ, một số cán bộ nhân viên thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên và bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ được phân công nhiệm vụ, đã thực hiện không đầy đủ, không đúng với chức trách nhiệm vụ được giao, để các bị can thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Quỹ bảo hiểm y tế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra năm 2023, tại Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ. Sau khi làm rõ hành vi của từng người, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can nêu trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.