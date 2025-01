Công an TP.HCM trực 100% quân số, đảm bảo trật tự trong trận bóng Việt Nam – Thái Lan 05/01/2025 20:20

(PLO)- Công an TP.HCM túc trực 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Ngày 5-1, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin kết quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2024 và một số công tác trọng tâm năm 2025.

Trả lời câu hỏi của PV liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong thời gian diễn ra trận bóng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tối nay, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM cho biết đã có kế hoạch đảm bảo ANTT sau trận bóng.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết Công an TP.HCM túc trực 100% quân số để đảm bảo ANTT trong trận chung kết Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: NT

Hiện Công an TP.HCM đang thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên toàn địa bàn. Ban giám đốc Công an TP đã có chỉ đạo ngay từ đầu giải đấu, phân công các phòng nghiệp vụ và công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức ứng trực, triển khai 100% quân số, đảm bảo ANTT trước và sau trận đấu.

“Việc này đảm bảo cho người dân tham gia xem, cổ vũ tích cực, đảm bảo không để xảy ra gây rối hoặc lợi dụng thể thao để gây rối. Công an TP đã chủ động triển khai bố trí phương tiện, lực lượng để đảm bảo điều này” – Thượng tá Long nói.

Liên quan đến việc CSGT xử lý người vi phạm, Thượng tá Long cũng cho biết thường xuyên quán triệt lực lượng về lễ tiết, tác phong trong xử lý người vi phạm phù hợp.