Công an TP.HCM khởi tố 2 người chở hơn 3 tạ pháo lậu đi bán 27/12/2024 14:27

(PLO)- Công an phát hiện, bắt giữ hai người lái xe ô tô chở theo hơn 3 tạ pháo từ miền Tây lên TP.HCM để giao khách hàng.

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hoàng Nhơn (39 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) và Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội Vận chuyển hàng cấm.

Ông Nhơn và ông Sơn bị phát hiện khi sử dụng xe ô tô chở số lượng lớn pháo hoa đi giao cho khách. Ảnh: CA

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 23-12, Tổ Công tác do Đội 6, Phòng CSĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Hóc Môn tuần tra kiểm soát địa bàn.

Trong quá trình tuần tra, đến khu vực trước số 2/2B, đường Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tổ công tác phát hiện ô tô Mitsubishi Xpander 51H-093.51 đang dừng đậu tại địa điểm trên có dấu hiệu nghi vấn.

Công an khởi tố bắt giam cả hai người đàn chở hơn 3 tạ pháo từ miền Tây lên TP.HCM giao. Ảnh: CA

Tài xế là Nhơn và người đi cùng là Sơn khai sử dụng ô tô để vận chuyển pháo từ An Giang về TP.HCM giao cho khách hàng.

Cả hai giao nộp số pháo trong xe gồm 10 thùng bên trong mỗi thùng có chứa 18 giàn pháo hoa nổ loại 49 ống, tổng cộng là 180 giàn, tổng trọng lượng hơn 300 kg.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.