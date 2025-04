Phúc thẩm Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 VKS nêu quan điểm về đề nghị cho bà Trương Mỹ Lan tham gia phục hồi ngân hàng SCB 08/04/2025 16:23

Ngày 8-4, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành đối đáp tranh luận đối với các vấn đề mà Luật sư (LS) bào chữa cho các bị cáo nêu ra trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) giai đoạn 2.



Đánh giá chung tại phần đối đáp, đại diện VKS cho biết qua đối chiếu với kết quả xét xử sơ thẩm thì tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án. Bản án sơ thẩm cũng đánh giá mức độ, vai trò tham gia của từng bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ để quyết định mức hình phạt đối với đa số các bị đều dưới khung hình phạt là phù hợp.

Song tại cấp phúc thẩm nhiều bị cáo đã chủ động khắc phục thêm hậu quả và có một số tình tiết mới nên VKS đã xem xét khách quan để đề nghị giảm nhẹ thêm cho các bị cáo này.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đối đáp các vấn đề mà LS và các bị cáo nêu ra tại phiên toà. Ảnh: TRẦN LINH

VKS và HĐXX không có quyền quyết định

Đối với các nhóm vấn đề mà LS của bị cáo Trương Mỹ Lan nêu ra, VKS đối đáp như sau:

Thứ nhất, LS và bị cáo cho rằng đề nghị làm rõ nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án và bản chất, mối quan hệ giữa các tội bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử trong vụ án giai đoạn một và giai đoạn hai.

Đề nghị xem xét bị cáo Lan thực tế không sử dụng tiền phát hành trái phiếu trong khi đã đứng ra chịu trách nhiệm hoàn trả cho các trái chủ để đánh giá khách quan mức độ và giới hạn vai trò của bị cáo Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS cho biết về nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án đã được xem xét, đánh giá tại cả giai đoạn được thể hiện rất rõ trong bản kết luận điều, bản cáo trạng và tại các bản án sơ thẩm đã được VKS tranh luận đầy đủ, đây là vấn đề không mới và đã được làm rõ nhiều lần.

Về vấn đề bị cáo Trương Mỹ Lan không sử dụng trái phiếu là không có căn cứ bởi lẽ, VKS dẫn chứng bị cáo Dũng là tài xế là người đã nhiều lần đến ngân hàng SCB để lấy tiền về và giao cho những người mà bị cáo Lan chỉ định. Hay như bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cũng đã khai nhận các lần giải ngân tiền cần phải xin ý kiến của bị cáo Trương Mỹ Lan, nếu không có ý kiến chấp nhận thì các bị cáo không làm được. Ví dụ nữa là lời khai của Nguyễn Phương Hồng (đã mất) tại cơ quan điều tra khai phát hành trái phiếu An Đông là để sử dụng cho các công ty của tập đoàn VTP.

Thứ hai, đối với quan điểm đề nghị ngân hàng SCB xác thực số liệu làm căn cứ quy buộc trách nhiệm của bị cáo Lan và đề nghị cho bị cáo Lan tham gia phục hồi lại ngân hàng SCB. VKS cho biết, tại bản án phúc thẩm giai đoạn 1 VKS đã đối đáp nội dung này với LS về các số liệu quy buộc trách nhiệm nên không đối đáp lại.

Riêng đối với yêu cầu đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan tham gia phương án phục hồi ngân hàng SCB thì không thuộc thẩm quyền của VKS và không thuộc phạm vi xét xử của HĐXX do đó không có ý kiến.

Đối với vấn đề sử dụng kết luận giám định của Công ty Hoàng Quân để quy kết trách nhiệm, VKS cho biết vấn đề này đã được tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm trong giai đoạn một của vụ án và đã được ghi nhận trong bản án sơ thẩm. Tại giai đoạn này không tranh luận lại vì không thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm.

Bà Trương Mỹ Lan cần liên hệ cơ quan Thi hành án và trại giam giữ để tạo điều kiện khi xử lý tài sản. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phương thức, thủ đoạn mới của tội vận chuyển trái phép tiền tệ

Về vấn đề xem xét lại 988/1.243 khoản vay chưa đến hạn thanh toán (tại thời điểm khởi tố vụ án) với tổng số tiền là 357.000 tỉ đồng nhưng vẫn quy trách nhiệm cho bị cáo Lan, VKS xét thấy trong phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Lan bị xét xử về ba tội trong đó tội rửa tiền có tội phạm nguồn là tội tham ô tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với số tiền 415.000 tỉ đồng ở tội tham ô tài sản (giai đoạn 1), các số liệu do các bị cáo, luật sư nêu trong tranh luận đã được xem xét tại các bản án ở giai đoạn 1. Do tội tham ô tài sản là tội phạm nguồn nên nguồn tiền từ tội phạm nguồn này là cơ sở để toà án sơ thẩm giai đoạn hai đã quy kết bị cáo rửa tiền đối với số tiền 415.000 tỉ và số tiền lừa đảo 30.000 tỉ đồng từ trái phiếu là có căn cứ để quy buộc trách nhiệm 445.000 tỉ đồng ở tội rửa tiền.

Đối với vấn đề gỡ bỏ kê biên các tài sản của bị cáo Lan mà không đảm bảo cho khoản vay nào tại SCB, đại diện VKS xét thấy căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện hiện nay ngân hàng SCB cũng là bị hại trong vụ án nên cần phong tỏa để phục vụ điều tra, xác minh nguồn gốc tài sản và đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan.

Đối với vấn đề thu hồi 15.000 tỉ đồng là vật chứng của vụ án cần phải thu hồi từ các ngân hàng khác, thì tại bản kết luận điều tra và tại bản án sơ thẩm cũng đã nêu rõ, do số tiền này chưa bóc tách được nên cần tiếp tục kiến nghị C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Do đó không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu này.

Về vấn đề đánh giá lại cấu thành của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, VKS xét thấy mặc dù hành vi vận chuyển do các bị cáo thực hiện không phải dạng cơ học (mang, vác tiền qua biên giới) nhưng các bị cáo đã lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế của tổ chức tín dụng để dịch chuyển tiền tệ ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và nhận tiền tệ từ nước ngoài vào lãnh thổ của Việt Nam trái pháp luật.

Việc dịch chuyển này thực hiện thông qua hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, làm thay đổi bản chất hoạt động đúng đắn của nghiệp vụ thanh toán quốc tế được pháp luật bảo vệ và lợi dụng hoạt động này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây là một phương thức phạm tội mới, một nội hàm mới của hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nên việc xét xử các bị cáo phạm tội này là có căn cứ.

Đối với vấn đề cho phép bị cáo Lan được tham gia vào quá trình xử lý tài sản giai đoạn một và giai đoạn hai của vụ án, VKS cho biết quá trình xử lý tài sản thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS TP.HCM không thuộc giai đoạn xét xử phúc thẩm của vụ án. Do vậy, bị cáo Lan và LS cần liên hệ cơ quan THA có thẩm quyền để được giải quyết.