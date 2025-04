Bắt giữ 31 người đá gà ăn tiền ở khu đất trống trong vuông tôm 09/04/2025 18:17

Ngày 9-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Đông Thạnh (huyện An Minh) triệt phá tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà quy mô lớn.

Tại hiện trường, Công an bắt giữ 31 người đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà. Ảnh: VĂN VŨ

Thông tin ban đầu, chiều ngày 7-4, nhận được tin báo từ người dân có nhiều người tụ tập đánh bạc tại phần đất của ông Đặng Văn Lập (61 tuổi), các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra và bắt giữ 31 người.

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt, 11 con gà, 6 bộ cựa sắt, 55 chiếc xe máy, 1 cân đồng hồ và nhiều vật dụng liên quan đến hoạt động đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà.

Điều tra bước đầu, Công an tỉnh Kiên Giang xác định tụ điểm đá gà này do Đặng Văn Nhân (35 tuổi, con trai ông Lập) đứng ra tổ chức.

Để tránh bị phát hiện, Nhân chọn khu đất trống nằm sâu trong vuông tôm, các bên đều ngập nước làm nơi tổ chức. Cạnh đó, Nhân thuê Trần Hữu Lượng (25 tuổi) làm nhiệm vụ canh đường từ xa.

Theo công an, tụ điểm đá gà này thu hút nhiều người từ các huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu tham gia. Mỗi độ đá gà có mức ăn thua từ 30-60 triệu đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ.