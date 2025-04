Thi thể nam thanh niên có CCCD ghi quê Hải Phòng, dạt vào bờ biển Phú Yên 09/04/2025 16:25

Ngày 9-4, lãnh đạo UBND xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho biết đang làm thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng thi thể nam giới được người dân phát hiện đang trôi dạt trên biển.

Khoảng 8 giờ ngày 8-4, ông Nguyễn Văn Em (53 tuổi; ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) là thuyền trưởng tàu đánh cá xa bờ. Khi đang hành nghề trên biển thì phát hiện một thi thể nam giới đang trôi dạt.

Lúc này, ông Em đã thông báo, phối hợp với Đồn Biên phòng An Hải và Công an xã An Hòa Hải vớt, đưa thi thể vào bờ biển thôn Phước Đồng, xã An Hòa Hải.

Cơ quan chức năng đưa thi thể lên thuyền để vào bờ. Ảnh: BN

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã An Ninh Đông, kiểm tra trong túi quần của nạn nhân phát hiện một căn cước công dân mang tên Vũ Đức Hạnh, sinh năm 1982, ngụ tổ dân phố 14, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng.