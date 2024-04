Đã qua Tết 2 tháng, công an vẫn bắt được gần 1,4 tấn pháo nổ 26/04/2024 17:19

Ngày 26-4, Phòng Tham mưu (PV01), Công an TP.HCM cho biết, các Tổ công tác 363 Công an huyện Củ Chi và Công an quận Phú Nhuận đã liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm là pháo nổ các loại với tổng trọng lượng gần 1,4 tấn.

Hai Tổ công tác 363 bắt gần 1,4 tấn pháo

Cụ thể, hôm 10-4, Tổ công tác 363, Công an huyện Củ Chi phát hiện Lê Chí Hưng (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô trên tuyến Quốc lộ 22 hướng từ tỉnh Tây Ninh về TP.HCM có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Công an lấy lời khai với Hưng để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Qua đó, Tổ 363 phát hiện trên xe đang có 14 thùng carton chứa 336 hộp pháo nổ với trọng lượng gần 600 kg, nên đã lập biên bản, bàn giao cho Công an huyện Củ Chi truy xét.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai chở thuê pháo và biết rõ hàng vận chuyển là pháo nổ nhưng vẫn hám lợi thực hiện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hưng về tội vận chuyển hàng cấm.

Số lượng lớn pháo nổ bị Tổ công tác 363, Công an huyện Củ Chi phát hiện. Ảnh: CA

Tiếp đó, ngày 11-4, Tổ 363, Công an quận Phú Nhuận cũng phát hiện NPĐ (28 tuổi, ngụ quận 4, là nhân viên giao hàng ứng dụng công nghệ) đang vận chuyển tám hộp pháo nổ với trọng lượng hơn 25kg.

Qua truy xét, Công an quận Phú Nhuận đã bắt Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) là người đã đặt giao hàng qua ứng dụng công nghệ để vận chuyển số pháo nổ trên về địa chỉ ở huyện Hóc Môn để cất giấu.

Tổ 363, Công an quận Phú Nhuận cũng phát hiện, thu giữ số lượng lớn pháo nổ do Anh cất giấu. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Anh, công an phát hiện, thu giữ 30 thùng pháo nổ với trọng lượng gần 750kg.

Anh khai nhận đã mua hơn 800 kg và đã bán được 20 thùng pháo nổ trước khi bị phát hiện.

Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố, bắt tạm giam với Anh về tội mua bán hàng cấm.

Công an đã kiểm tra, thu giữ 30 thùng pháo nổ với trọng lượng gần 750kg từ nơi ở của Anh. Ảnh: CA

Hiện công an huyện Củ Chi và quận Phú Nhuận đang mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan đến hai vụ việc trên.

Các Tổ công tác 363 phát huy hiệu quả chống tội phạm

Theo PV01 Công an TP.HCM, thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã quyết liệt, thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Công an TP.HCM về củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, 68 Tổ Công tác 363 Công an TP.HCM (gồm 10 tổ cấp TP và 58 tổ cấp huyện) đã phát huy vai trò trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đường phố, đặc biệt là cướp, cướp giật, trộm cắp.

Các Tổ 363, Công an TP.HCM đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm mà đặc biệt là tội phạm đường phố. Ảnh: CA

Lực lượng này cũng đấu tranh có hiệu quả với các băng, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ và vận chuyển hàng cấm…

Trong quý I-2024, 68 Tổ công tác 363 đã triển khai hơn 12 ngàn lượt tuần tra; phát hiện, xử lý 5.545 người nghi vấn vi phạm pháp luật, trong đó có 183 vụ/222 người nghi vấn tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Công an đã thu giữ hơn 12.613 gram ma túy các loại, qua đó khởi tố 111 vụ/136 bị can, xử phạt hành chính 56 người; 82 vụ/127 người liên quan hoạt động cờ bạc…

Trong thời gian tới, các Tổ 363, công an TP.HCM tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn. Ảnh: CA

Với tội phạm đường phố, đã phát hiện, xử lý 23 vụ/35 người nghi vấn cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, qua đó khởi tố 10 vụ/15 bị can, xử phạt hành chính một người; 73 vụ/92 người liên quan hoạt động cho vay, qua đó khởi tố một vụ/một bị can, xử phạt hành chính 15 trường hợp…

Quá trình tuần tra, các Tổ 363 cũng phát hiện, thu giữ sáu khẩu súng công cụ hỗ trợ các loại, năm bình xịt hơi cay, ba roi điện, 53 dao kiếm các loại…