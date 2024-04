33 trường học ở Bình Tân ký cam kết với CSGT không để học sinh vi phạm 26/04/2024 10:42

(PLO)- Công an quận Bình Tân và 33 trường trên địa bàn ký cam kết việc quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm minh với các trường hợp học sinh sử dụng xe máy vi phạm luật Giao thông đường bộ.

Ngày 26-4, Cơ quan Thường trực ban an toàn giao thông quận Bình Tân phối hợp với Phòng giáo dục quận, ban giám hiệu 33 trường trên địa bàn tổ chức Lễ ký kết Giao ước đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn.

Nhiều vụ tai nạn chết người liên quan học sinh

Theo Đội CSGT-TT, Công an quận Bình Tân, trong năm 2023 và quý I-2024, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, chủ yếu xảy ra trên Quốc lộ 1, nơi tập trung lượng lớn phương tiện.

Công an quận Bình Tân ký giao ước với các trường, trung tâm giáo dục trên địa bàn quận về đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh. Ảnh: NT

Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân cũng cho biết, trong quý I - 2024 và năm 2023, tình hình tai nạn, va chạm cả ba tiêu chí đều được kéo giảm.

“Tuy nhiên, va chạm, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, đã xảy ra 212 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm chết 51 người, bị thương 144 người, thiệt hại 240 phương tiện, các tài sản khác”- thượng tá Lăng thông tin.

Trong đó, 6/51 vụ tai nạn chết người có liên quan đến lứa tuổi học sinh, chiếm 11.7%. Chỉ tính riêng trong quý I - 2024 đã xảy ra ba vụ, bằng tổng số vụ trong năm 2023. “Đây là một thực tế đáng báo động” – thượng tá Lăng nhấn mạnh.

Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân và ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo quận Bình Tân ký giao ước. Ảnh: NT

Hậu quả của tai nạn giao thông với xã hội rất lớn, đặc biệt với học sinh sẽ lớn hơn, gây hệ quả lâu dài, tác động đến tâm lý, quá trình phát triển của các em, tác động lớn đến xã hội, gia đình, nhà trường…

Đại diện lãnh đạo Công an quận Bình Tân nêu lại câu nói của Bác Hồ, “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” và cho biết, buổi ký kết có những nội dung rất lớn, rất sâu.

“Mong muốn ngoài sự cố gắng của lực lượng thực thi pháp luật thì cần có sự chia sẻ, quyết liệt của các thầy cô giáo và cả gia đình để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, cho xã hội” – thượng tá Lăng nói.

Quản chặt, xử nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Đại diện Công an quận Bình Tân và 33 trường, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã ký kết giao ước.

Trong đó, công an quận Bình Tân sẽ tập trung vào bốn nội dung thực hiện như huy động tối đa lực lượng, phương tiện để phát hiện, nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, phụ huynh sử dụng phương tiện (xe đạp điện, xe đạp, xe máy…) vi phạm ở các tuyến đường quanh trường…

Thời gian tới, các đội CSGT-TT trên địa bàn TP.HCM sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm giao thông ở các tuyến đường xung quanh trường học (trong ảnh, Đội CSGT-TT, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh). Ảnh: HH

Công an sẽ tập trung xử lý các hành vi như dừng đỗ không đúng quy định, chạy ngược chiều, học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện…

Công an quận Bình Tân cũng sẽ chỉ đạo Công an các phường tham mưu Ban An toàn giao thông phường thực hiện nội dung như “không giao xe, không điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định”; kiểm tra giấy phép kinh doanh tại các điểm trông, giữ xe xung quanh trường học, tổ chức cho chủ các điểm giữ xe ký cam kết không giữ xe trên 50 phân khối cho học sinh.

Phòng giáo dục và đào tạo quận cũng có nhiệm vụ như đảm bảo 100% các trường tiểu học trở lên trên địa bàn tổ chức cho giáo viên, phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; với trường THCS nhấn mạnh nội dung “không giao xe, không điều khiển xe tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định”…

Ban giám hiệu các trường trên địa bàn cũng ký kết giao ước với nội dung như không nhận trông, giữ xe máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định trong khuôn viên.

Trường hợp học sinh đủ điều kiện thì phải đăng ký loại phương tiện, biển số, giấy tờ có liên quan cho nhà trường nắm, lập danh sách phối hợp với công an phường kiểm tra, quản lý.

Trường hợp phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về việc học sinh điều khiển xe máy không đúng quy định, vi phạm thì Ban giám hiệu sẽ có trách nhiệm mời phụ huynh lên làm việc, yêu cầu phối hợp quản lý, giáo dục, cam kết để học sinh không tái phạm và lưu lại hồ sơ.