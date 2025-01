Công an ở Long An gửi thông báo xác minh 347 cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn 04/01/2025 10:30

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã gửi thông báo xác minh đến các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ 347 cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 4-1, thông tin Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết sau năm tháng thực hiện mô hình "huyện an toàn giao thông", lực lượng CSGT đã phát hiện lập biên bản 1.411 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 308 phương tiện, tước 390 giấy phép lái xe các loại.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: CTV

Đơn vị cũng đã gửi thông báo xác minh 347 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đến các cơ quan có thẩm quyền để xác minh các trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, từ ấp, khu phố, xã, thị trấn đến các cơ quan, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, tôn giáo, doanh nghiệp, trường học… đều xây dựng mô hình an toàn giao thông phù hợp với địa phương, đơn vị.



3.185 hộ dân ở huyện Bến Lức đăng ký cam kết chấp hành các quy định trật tự an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Theo đó, đã có 3.185 hộ dân đăng ký cam kết chấp hành các quy định trật tự an toàn giao thông, không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, hơn 10.000 công nhân lao động đăng ký tham gia mô hình "doanh nghiệp an toàn giao thông".

Ngoài ra, 100% trường học ký cam kết giữa Ban Giám hiệu nhà trường với Phòng GD&ĐT thực hiện mô hình, triển khai thực hiện bộ tiêu chí thi đua tại các trường học.

Lực lượng CSGT kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Công an huyện phối hợp các ngành chức năng khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại điểm đen ngã 5 vòng xoay thị trấn Bến Lức.

Đồng thời, rà soát, cắm lại các biển báo hiệu, biển cấm, sơn kẻ vạch đường, làm gờ giảm tốc, lắp hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm… trên các tuyến đường trong huyện, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Văn Cường (ngụ xã Phước Lợi, huyện Bến Lức), cho biết trước đây anh thường tận dụng hành lang, vỉa hè quốc lộ 1 để bày bán hàng hóa.

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở, anh đã ý thức được nên trả lại toàn bộ phần hành lang, vỉa hè đã chiếm dụng.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: CTV

Ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Trưởng Ban An toàn giao thông huyện, cho biết từ sau khi áp dụng mô hình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu đã giảm hẳn, nhất là đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn.

Qua đó, góp phần từng bước chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện.