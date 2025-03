Livestream bán hóa chất nhưng giao hàng bằng nước lã lấy hơn 200 triệu đồng 10/03/2025 05:57

(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt 2 người lừa bán hóa chất giả qua livestream, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của một người ở Trung Quốc.

Ngày 9-3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Vàng Chúng Sần (39 tuổi, ngụ Lào Cai) và Lò Văn Chung (44 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân của hai người này là ông Trần Kim Đống, 61 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5-3 vừa qua, ông Đống xem được video livestream của Sần về loại hóa chất làm giòn sắt trên mạng xã hội Wechat. Do cần hóa chất này cho công việc nên ông Đống chuyển khoản 60.000 Nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng VNĐ) để mua hàng.

Hai người lừa bán hóa chất giả cho người Trung Quốc. Ảnh: CA

Tuy nhiên, sau khi nhận hàng và kiểm tra thì phát hiện thứ hóa chất thần thánh vừa nhận chỉ là nước lã. Khi quay lại tìm người bán hàng thì họ đã rời đi nên ông Đống báo công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Tổ công tác số 4 tại huyện Phong Thổ và Phòng CSGT lên phương án xác minh, truy bắt đối tượng.

Lực lượng công an sau đó bắt giữ Sần tại khu vực cầu Lai Hà (xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn), thu giữ tang vật gồm 60.000 Nhân dân tệ. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Lò Văn Chung tại nhà riêng ở Điện Biên.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách và các nhà đầu tư nước ngoài là vô cùng quan trọng.

Vụ án này là minh chứng cho thấy Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện đối với bạn bè quốc tế.