Bình Dương: Ống dẫn bê tông rơi trúng, nam công nhân tử vong 12/04/2025 12:57

Ngày 12-4, Công an phường Bình Thắng (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ việc anh Thái Văn T (35 tuổi, thường trú tại Nghệ An) tử vong khi đang thi công công trình.

Khu vực công trình nơi nam công nhân bị nạn. Ảnh: NDCC

Thông tin ban đầu, một số công nhân tiến hành nối các ống dẫn bê tông vào với nhau tại công trình xây dựng ở Chung cư The Gió, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi nối 2 ống dẫn bê tông dài khoảng 6 mét (mỗi ống 3 mét), một công nhân điều khiển cần cẩu đưa ống dẫn bê tông lên cao.

Lúc này, đoạn ren nối giữa 2 ống dẫn bê tông bất ngờ bị tuột ra rồi rơi xuống trúng anh T đang ngồi gần đó nghe điện thoại.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh T đã tử vong.